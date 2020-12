En 2017, sort Red Nose Day Actually, un film de 15 minutes dans lequel on peut découvrir ce que sont devenus les personnages de la comédie romantique culte de Richard Curtis.

[Mis à jour le 10 décembre 2020 à 20h50] En période de Noël, Love Actually est l'un des films favoris des amateurs de comédies romantiques. Le long-métrage de Richard Curtis questionne les relations amoureuses à travers plusieurs personnages qui se croisent en période de fêtes de fin d'année. Si le film est culte et très connu, saviez-vous qu'une rapide suite est sortie en 2017 ? Intitulé Red Nose Day Actually, ce court-métrage sert à la fois d'événement caritatif pour soutenir le Red Nose day, l'équivalent du téléthon anglais, mais aussi de suite de la comédie romantique sortie treize ans plus tôt.

L'occasion de découvrir ce que sont devenus les personnages de Love Actually 13 ans plus tard. On retrouve notamment les acteurs Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth, Andrew Lincoln, Chiwetel Ejiofor, Keira Knightley, Martine McCutcheon, Bill Nighy, Thomas Sangster et Rowan Atkinson. Emma Thompson est absente, l'acteur incarnant son mari Alan Rickman étant décédé en 2016. Laura Linney n'a elle non plus pas pu prendre part à ce court-métrage.

Red Nose Day Actually n'est pas disponible en streaming, diffusé uniquement sur la BBC One le 24 mars 2017. Mais voici ce que l'on apprend sur le futur des personnages de Love Actually dans ce court-métrage : Peter (Chiwetel Ejiofor) et Juliet (Keira Knightey) sont toujours ensemble, et cette dernière ouvre la porte à Mark ( Andrew Lincoln ), qui comme treize ans auparavant utilise des pancartes pour lui avouer... qu'il est en couple avec Kate Moss ! De son côté, David (Hugh Grant) est toujours Premier ministre, et toujours avec Natalie, son ancienne collaboratrice... et tente même de reprendre sa mythique scène de danse à 10 Downing Street !

On retrouve ensuite Billy Mack (Bill Nighy), qui sort un single caritatif et rejoue sa fameuse scène d'interview, admettant qu'il fasse de la musique pour un événement caritatif uniquement afin d'obtenir une bonne publicité pour une autobiographie qu'il n'a ni écrite, ni lue. On apprend cependant que son manager, Joe, est mort d'une crise cardiaque. On retrouve également Rufus (Rowan Atkinson), qui vendait le bijou dans le premier film, prenant toujours son temps pour faire ses paquets cadeaux. Jamie (Colin Firth) et sa femme Aurélia sont toujours ensemble et vont avoir un quatrième enfant. Le long-métrage se termine sur Daniel (Liam Neeson) qui retrouve Sam (Thomas Sangster), qui vit désormais à New-York. Ce dernier a retrouvé Joanna, son coup de foudre quand il était enfant et cette dernière demande à Daniel l'autorisation d'épouser Sam.

En savoir plus

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Synopsis - Un Premier ministre (Hugh Grant) secrètement amoureux de sa charmante collaboratrice, un écrivain (Colin Firth) trompé par sa petite amie et qui tombe sous le charme d'une Portugaise au point d'apprendre sa langue, une rock-star sur le retour qui fait la promotion de son dernier single... Tous ces personnages et bien d'autres se croisent au hasard du mariage de Juliet (Keira Knightley) et Peter, ou sur le pas d'une porte, et chacun d'eux va illustrer à sa façon les aléas de la vie amoureuse. Trahisons, ratages, amour fraternel, relations timides ou passions enflammées, les hommes et les femmes en quête d'amour se suivent mais ne se ressemblent pas.