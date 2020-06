FORREST GUMP - Le film avec Tom Hanks dépeint tous les grands moments de l'histoire américaine au XXe siècle. Mais Forrest Gump a-t-il réellement existé ?

[Mis à jour le 8 juin 2020 à 20h55] Depuis vingt-six ans, Forrest Gump s'est imposé comme un film culte. Succès aussi bien critique que populaire, le film avec Tom Hanks décroche l'Oscar du meilleur film, du meilleur acteur, du meilleur scénario et du meilleur réalisateur en 1995. Les cinéphiles se prennent d'affection pour le protagoniste de cette incroyable histoire, celle d'un homme simple mais qui coure vite, traversant les grands moments du vingtième siècle aux Etats-Unis. A tel point que de nombreux spectateurs se demandent si le héros a réellement existé, et si ses aventures ont bel et bien eu lieu.

Si l'intrigue dépeint des véritables moments de l'histoire américaine, Forrest Gump n'est pas inspiré d'une histoire vraie. Mais le film est bien adapté d'un roman de Winston Groome sorti en 1986. Cependant, il existe des différences entre le roman et le film réalisé par Robert Zemeckis : dans l'ouvrage de Winston Groome, le héros devient astronaute, lutteur, joueur d'harmonica et a couru un marathon pour le Sénat. Des aventures que Tom Hanks ne vit pas dans le film, mais dont l'absence n'a pas empêché le long-métrage de séduire le public.

Synopsis - Assis sur un banc, Forrest Gump (Tom Hanks) raconte sa vie à qui veut bien l'écouter. Celle d'un homme très simple mais que la nature a pourvu d'un don, celui de courir extrêmement vite. Grâce à ce don, Forrest traverse la vie et les plus grands événements historiques américains de la seconde moitié du XXe siècle sans encombre, tels que la guerre du Viêt Nam. Toujours chanceux et sans chercher à comprendre ce qui lui arrive, il connaît la gloire et la richesse grâce à ce don. Il ne lui manque que l'amour, qu'il connaîtra fugacement avec Jenny (Robin Wright), son unique amie d'enfance retrouvée tardivement.