THE FRENCH DISPATCH - Le prochain film de Wes Anderson, attendu en juillet aux Etats-Unis et en août en France, a vu sa date de sortie reportée indéfiniment en raison de la crise liée au Covid-19.

[Mis à jour le 24 juillet 2020 à 10h06] C'est une grande déception pour les fans du cinéma de Wes Anderson. Le prochain film du réalisateur, The French Dispatch, était attendu pour une sortie en juillet aux Etats-Unis et le 26 août en France. Mais cette dernière réalisation subit elle aussi les conséquences du coronavirus : à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19, qui continue à frapper les Etats-Unis, la sortie du film a été repoussée indéfiniment. On ne sait donc pas à quelle date sortira le prochain film du cinéaste, qui pourrait arriver dans les salles en 2020, mais peut-être également l'an prochain.

The French Dispatch est le dixième long-métrage du réalisateur Wes Anderson. Cette comédie dramatique raconte plusieurs histoires publiées dans un magazine américain localisé dans une ville fictive française au vingtième siècle. Au casting, le public retrouve de nombreux acteurs et actrices vus dans les précédentes réalisations du cinéaste américain extravagant : Bill Murray, Adrien Brody, Tilda Swinton, Frances McDormand, Willem Dafoe ou encore Edward Norton. The French Dispatch a été tourné à Angoulême. Avant The French Dispatch, Wes Anderson a été nommé aux Oscars en 2013 et 2015 et a obtenu l'Ours d'argent du meilleur réalisateur pour L'Île aux chiens lors de la Berlinale de 2018. The French Dispatch a reçu le label Festival de Cannes 2020 et fait partie de la sélection officielle de l'événement cannois, qui n'a pas pu se tenir en raison de la crise sanitaire.

Synopsis - The French Dispatch met en scène plusieurs histoires publiées dans un magazine américain, dans la ville fictive française d'Ennui-sur-Blasé, durant le vingtième siècle.

The French Dispatch devait sortir initialement dans les salles françaises le 26 août 2020, soit deux ans après le dernier film de Wes Anderson, L'Île aux chiens. En raison à la crise sanitaire liée au coronavirus, la date de sortie a finalement été repoussée au 16 octobre 2020 aux Etats-Unis. Si aucune annonce n'a été faite concernant la date française, le film devrait sortir à peu près à la même période.

Tourné à Angoulême, le prochain film de Wes Anderson s'est dévoilé en février 2020 dans un premier trailer et de premières images. dans de premières images et un trailer détonnant. Découvrez cette bande-annonce dans la droite lignée des films du cinéaste américain.

The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun

A film by Wes Anderson

In Theaters July #TheFrenchDispatch pic.twitter.com/RRDhZLHO7c — The French Dispatch (@french_dispatch) February 12, 2020

Wes Anderson sait s'entourer d'acteurs de renoms et retrouve souvent les mêmes noms dans ces films. The French Dispatch ne fait pas exception à la règle en réunissant un casting cinq étoiles. Dans les premiers rôles, on retrouve notamment Bill Murray, Tilda Swinton, Timothée Chalamet, Frances McDormand, Owen Wilson, Benicio Del Toro, Jeffrey Wright, Adrien Brody, Léa Seydoux ou encore Mathieu Amalric. Les seconds rôles ne sont pas en reste, puisque le public pourra reconnaître dans cette réalisation Liev Schreiber, Elisabeth Moss, Edward Norton, Willem Dafoe ou encore Saoirse Ronan. Parmi cette liste, on retrouve de nombreux noms qui ont déjà tourné dans les précédents films de Wes Anderson.

The French Dispatch se déroule en France, dans la ville fictive d'Ennui-sur-Blasé. Mais en réalité, c'est la ville d'Angoulême qui a servi de décors aux prochains Wes Anderson, en 2019.

