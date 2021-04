SHANG CHI ET LA LEGENDE DES DIX ANNEAUX. Marvel Studios révèle enfin la première bande-annonce de son futur film de super-héros mettant en scène un personnage principal d'origine chinoise.

Alors que les films de super-héros Marvel Studios attendent encore une éclaircie sanitaire pour débarquer dans les salles obscures, le studio poursuit son travail de communication autour de ses futures productions. Si Black Widow est attendue dans les prochaines semaines, un autre super-héros attend son heure : il s'agit de Shang Chi. Personnage créé dans les années 1970, Shang Chi est un héros d'origine chinoise passé maître dans les arts martiaux à travers sa compréhension du chi et du kung-fu. Il est généralement opposé à son père, chef d'une organisation criminelle internationale. Notons d'ailleurs que Shang Chi, contrairement à certains autres super-héros, n'a pas de super-pouvoirs en soi mais peut compter sur ses capacités pour dépasser les possibilités purement humaines.

Diffusée sur le web le 19 avril 2021, la première bande-annonce de Shang Chi et la légende des dix anneaux nous permet de nous rendre compte que le film se concentrera notamment sur la relation père-fils compliquée entre le héros et Wenwu, son père joué par Tony Leung. Le personnage sera également mis en contact avec Katy, jouée par Awkwafina, qui sera probablement son side-kick durant ses aventures. Shang Chi lui-même est joué par l'acteur canadien Simu Liu, connu notamment outre-Atlantique pour avoir tenu le rôle principal de la série Kim's Convenience pendant 5 ans. Le long-métrage est réalisé par Destin Cretton, réalisateur et scénariste américain à qui l'on doit notamment States of Grace et Le Château de verre.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux - Sortie Cinéma le 1er septembre 2021