Cette série d'animation géniale a été réinventée avec de vrais acteurs : c'est l'événement de la semaine sur Netflix

La série Netflix la plus attendue de ce début d'année 2024 sort cette semaine sur Netflix, et promet de créer l'événement auprès des abonnés de la plateforme de streaming.

Netflix a trouvé la poule aux œufs d'or en proposant des adaptations en live action de mangas et séries d'animation adorées du public. Après le succès de One Piece, c'est un nouveau défi que se lance la plateforme de streaming cette semaine, et pas des moindres, puisque c'est l'une des séries d'animation les plus populaires (et géniale) de tous les temps qui est adapté avec de vrais acteurs et de vrais décors.

Avatar : le dernier maître de l'air avait été adapté une première fois en film avant de devenir la série Netflix que l'on découvre cette semaine. Comme dans la série d'animation en trois saisons, les abonnés de la plateforme de streaming vont être plongés dans un monde fictif inspiré de la culture chinoise, régi par les quatre éléments (air, feu, eau et terre). Si certains initiés sont capables d'en maîtriser un, seul l'Avatar peut les contrôler tous et maintenir l'équilibre entre les différentes tribus.

Plus particulièrement, Avatar : le dernier maître de l'air suit l'histoire d'Aang, le dernier maître de l'air encore en vie et surtout l'Avatar. Alors qu'il était prisonnier pendant un siècle dans un iceberg, la Nation du Feu en a profiter pour placer sous son joug les autres tribus. Âgé de 12 ans, Aang est libéré par Katara et Soka, deux membres de la tribu de l'eau. Pour stopper la nation du feu, Aang va devoir apprendre à maîtriser les trois autres éléments.

Dans l'adaptation Netflix, on découvrira des acteurs pour la plupart méconnus du public : Gordon Cormier (Aang), Kiawentiio Tarbell (Katara), Dallas Liu (Zuko, aperçu avant dans Shang-Chi), Ian Ousley (Sokka, vu dans Young Sheldon) ou Momona Tamada (Ty Lee, auparavant dans Les Baby-sitters) et Arden Cho (June, aperçue dans Teen Wolf auparavant) sont au casting.

Sortie en 2005, la série d'animation Avatar a été un véritable carton aux Etats-Unis, rassemblant en moyenne 7,6 millions de téléspectateurs au total, avant de remporter le trophée de la meilleure série d'animation aux Kid's Choice Awards en 2008. Le succès est tel que la série aura droit à une suite, La légende de Korra, mettant en scène un nouvel Avatar.

Si la série d'animation était géniale, son adaptation en live action a été très décriée. Sorti en 2010, Le dernier maître de l'air avait pourtant été réalisé par M. Night Shyamalan (Le Sixième sens, Le Village) avec, au casting, les acteurs Dev Patel ou Niccola Peltz. Mais il sera démonté par la critique, et remportera pas moins de 5 Razzie Awards en 2011 (trophée qui "récompense" le pire du cinéma).

Le pari de Netflix d'adapter cette série adorée avec de vrais acteurs est donc particulièrement risqué, car les fans de cet univers sont très exigeants. Elle reste toutefois très attendue, grâce aux premières bande-annonces encourageantes et extrêmement fidèles à la série d'animation. Les 10 épisodes d'Avatar : le dernier maître de l'air sont à découvrir sur la plateforme de streaming à partir du 22 février 2024.