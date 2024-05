ELVIS FILM. Elvis Presley est mis à l'honneur dans le film de Baz Luhrmann, avec Austin Butler et Tom Hanks. Mais la famille du rockeur a-t-elle vu et apprécié le film "Elvis" ? Leurs avis.

Le film Elvis est le dernier biopic en date retraçant la vie du King sur grand écran. Le long-métrage réalisé par Baz Luhrmann est sorti au cinéma en France ce 22 juin 2022. Le réalisateur de Moulin Rouge ! et Roméo + Juliette a choisi Austin Butler pour incarner le roi du rock'n'roll, à travers sa relation complexe avec son manager, le colonel Parker (Tom Hanks). Mais qu'a pensé la famille Presley de ce nouveau biopic ?

La petite-fille du King, Riley Keough, a révélé auprès de Variety qu'elle avait vu le film avec sa mère, Lisa Marie, et sa grand-mère, Priscilla Presley. Celle qui est devenue réalisatrice a confié qu'elle avait pleuré en revivant l'histoire de sa famille à l'écran. "C'était une expérience très forte en émotion", a-t-elle précisé, en ajoutant qu'il n'était pas question que sa famille s'immisce dans les directions artistiques prises par Baz Luhrmann. "Je suis honorée de voir qu'ils ont travaillé aussi dur pour capter l'essence [d'Elvis Presley]". Lisa Marie Presley, la fille du King, a de son côté estimé qu'Austin Butler devrait remporter un Oscar pour sa prestation dans le film.

Le film Elvis a conquis les critiques internationales, si on en croit l'agrégateur Rotten Tomatoes qui note la dernière réalisation de Baz Lurhmann avec 83% d'avis positifs. En France, Allociné recense une note de 3,8/5 pour ce biopic consacré à Elvis Presley. Pour Première, il s'agit même du "biopic des biopics", tandis que Télé Loisirs salue la prestation d'Austin Butler, "bluffant dans le rôle du rockeur". "Il fallait oser ce film" "époustouflant", juge de son côté Le Parisien, bluffé par la reconstitution des prestations scéniques du King proposées dans le film et par la "performance ahurissante" de Austin Butler.

Pour interpréter le King dans son film Elvis, Baz Luhrmann a choisi un acteur qui a déjà fait ses armes au cinéma mais dont la notoriété n'a pas encore explosé. Austin Butler a 30 ans, et a pu être aperçu dans la série "The Carrie Diaries" de 2013 à 2014. Par la suite, cet acteur a tenu quelques rôles, notamment celui de Wil Ohmsford dans "Les Chroniques de Shannara". Au cinéma, c'est dans "Once Upon a Time... in Hollywood" et dans "The Dead don't Die" qu'on peut l'apercevoir, même s'il ne tient pas un rôle central. Son interprétation d'Elvis dans le biopic de Luhrmann promet de le révéler véritablement auprès du grand public.

Mais est-ce véritablement Austin Butler que l'on entend chanter dans le film Elvis ? Aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est bien l'acteur qui interprète Presley que l'on entend durant toute la partie du film qui se déroule avant les années 1960, parfois en mixant sa voix avec celle du King. Pour le reste du long-métrage, c'est toutefois des enregistrements d'Elvis Presley qui ont été utilisés par l'équipe de Baz Luhrmann.

Synopsis - De son ascension à la gloire, découvrez la vie d'Elvis Presley à travers sa relation compliquée avec son manager Tom Parker.