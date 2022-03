SONIC 2 FILM. Après un premier épisode assez apprécié, Sonic est de retour dans un film qui le met aux prises avec Knuckles et Robotnik. Y a-t-il une scène post-générique comme à la fin du premier opus ? On vous répond.

[Mis à jour le 30 mars 2022 à 12h28] Lors de sa sortie en salles, le film Sonic avait ménagé une belle surprise aux amateurs de jeux vidéo SEGA. En effet, deux scènes post-générique était visibles à la fin du film et permettaient notamment de découvrir un Robotnik plus proche de son apparence dans les jeux vidéo mais aussi l'apparition de Tails, le compère de Sonic. Avec la sortie de Sonic 2 le 30 mars 2022, les fans s'attendent donc à nouveau à découvrir une scène post-générique. Mais y en a-t-il une ? Nous sommes en mesure de vous le confirmer : il y a bien une scène post-générique à la fin de Sonic 2. Et, sans spoiler, les amateurs n'auront pas envie de la rater !

Synopsis - Notre hérisson bleu préféré revient pour de nouvelles aventures plus trépidantes que jamais, dans Sonic 2 le film. Bien installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic veut maintenant prouver qu'il a l'étoffe d' un véritable héros. Un défi de taille se présente à lui quand le Dr Robotnik refait son apparition. Accompagné de son nouveau complice Knuckles, ils sont en quête d'une émeraude dont le pouvoir permettrait de détruire l'humanité toute entière. Pour s'assurer que l'émeraude ne tombe entre de mauvaises mains, Sonic fait équipe avec Tails. Commence alors un voyage à travers le monde, plein de péripéties.