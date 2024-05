Une mauvaise nouvelle météo pour ce week-end !

Les prévisionnistes ont identifié une mauvaise nouvelle pour la météo du week-end, qui pourrait gâcher les moments passés en extérieur.

Ce week-end du 11 mai s'annonce différent des précédents. Après les intempéries des derniers week-ends qui ont conduit, en région, à des inondations, c'est le soleil qui fera son grand retour sur tout le pays. La Chaîne Météo annonce un ciel bleu et des températures "dignes d'une mi-juin", pour les journées de samedi et dimanche, grâce à l'anticyclone des Açores qui remonte et gagne l'ensemble du pays. Attention toutefois, les prévisions météo du week-end n'excluent pas la présence d'un parapluie dans le sac de plage...

A partir de mercredi et jeudi, le soleil va peu à peu s'imposer sur le territoire. Samedi, seuls Biarritz et Lyon devraient avoir un temps légèrement nuageux. Sur le reste du pays, le ciel sera dégagé, et le bleu devrait dominer sur le gris. La Chaîne Météo prévoit des températures estivales, globalement entre 22 et 28 degrés sur tout le pays. Dans l'est, les quelques nuages présents et un léger vent "devraient limiter un peu la hausse des températures". La Chaîne Météo annonce là aussi des moyennes entre 20 et 21°C sur les côtes de la Manche et à Lille. C'est à Biarritz et à Bordeaux qu'il devrait faire le plus chaud, environ 27°C. Dans le reste du pays, La Chaîne Météo prévoit entre 22 (à Nice) et 26°C (à La Rochelle). De quoi encourager les Français à mettre au placard les manteaux.

La météo du samedi 11 mai © La Chaîne Météo

Dimanche, le temps se complique en revanche, pour le dernier jour de ce week-end prolongé. Il faudra être plus attentif à ce que dit le ciel. La matinée devrait être tout aussi chaude que la veille, avec encore une fois des minimales pour Aurillac et Charleville-Mézières autour de 12°C. Partout ailleurs, il faudra compter entre 14 et 15°C. Mais dès les premières heures du jour, un début d'averse pourrait se faire sentir sur le littoral Atlantique. Pour cause, un affaiblissement de l'anticyclone qui devrait laisser passer un peu d'instabilité sur les régions de l'ouest.

C'est dans l'après-midi que la mauvaise nouvelle devrait se confirmer avec des averses sur une grande partie de la moitié nord du pays et un fort risque d'orages d'est en ouest. Seuls la Corse et le bassin méditerranéen devraient être épargnés par la grisaille, mais là aussi La Chaîne Météo enregistre des baisses de températures par rapport à la journée de samedi. C'est à Brest et à Cherbourg qu'il fera le plus frais, entre 17 et 18°C, et à Perpignan que le mercure sera le plus haut avec plus de 26°C.

Dans la soirée, l'anticyclone des Açores aura largement reculé vers la Méditerranée pour laisser place aux orages, particulièrement sur la Manche et le littoral Atlantique mais aussi près de la frontière Allemande. C'est donc encore une fin de week-end mitigée qui attend les Français.