Keynote : Apple dévoile de nouveaux produits, mais ce ne sont pas ceux auxquels vous pensez

Une Keynote surprise d'Apple a eu lieu ce mardi 7 mai. iPad Pro, iPad Air, Magic Keyboard, Apple Pencil...Voici ce que l'on sait sur les nouveaux produits annoncés.

En direct

16:52 - Le mot de la fin pour Tim CooK+k Le PDG fait le tour des annonces qui ont été faites tout au long de cette conférence. Prochain grand rendez-vous le mois prochain lors de la conférence Worldwide Developers Conference (WWDC(.

16:47 - Le tarif des iPad Pro M4 et ipad Air M2 Pour rappel, l’iPad Pro est disponible en deux tailles d’écran : 11 pouces et 13 pouces. Le modèle 11 pouces de l'iPad Pro commence à 1219 euros et le modèle 13 pouces commence à 1569 euros. Les deux modèles d’iPad Air M2 commencent à 128 Go de stockage. Le modèle 11 pouces commence à 719 euros et le modèle 13 pouces commence à 969 euros.

16:46 - Le tarif de l'Apple Pencil L'Apple Pencil Pro sera vendu dès la semaine prochaine à 129 dollars.

16:44 - C'était la rumeur qui ne faisait pas de doute, l'Apple Pencil. Cette fois-ci il passe en Pro. Equipé d'un retour haptique (il vibre), le crayon électronique déclenche de nouvelles tâches grâce à de nouveaux raccourcis en le pressant. L'outil créatif se recharge sur la tranche de l'iPad Pro et bénéficie d'un mode « Perdu » afin de le localiser. Il marche aussi avec l'iPad Air.

16:36 - Un nouveau clavier annoncé pour l'iPad Pro Le Magic Keyboard, clavier magnétique, sera vendu séparément. Le design est similaire à celui de la version précédente, avec un iPad qui flotte au-dessus du clavier. Cependant, le nouveau Magic Keyboard est plus fin et utilise de l’aluminium, ce qui lui donne un aspect plus premium.

16:30 - L'intelligence artificielle pour iPad IOS Apple met en avant son M4 et son Neural Engine pour utiliser l'IA dans le traitement de vidéos. Des logiciels tels que Final Cut Pro en bénéficient.

16:26 - Des applications au profit de l'iPad Pro Deux applications vont tirer profit du nouvel iPad Pro : Final Cut Pro et Logic Pro. Elles ont été repensées pour la tablette.

16:23 - Ipad Pro arrive avec la puce M4 Les nouveaux iPad pro seront équipés d'une puce M4 et non d'une puce M3, comme le prétendaient les rumeurs. Elle est gravée en 3 nm et mise sur une séduction pour les gamers et les utilisateurs créatifs.

16:21 - L'iPad Pro se dote d'un écran Oled L’iPad Pro accueille pour la première fois la technologie OLED, dont les pixels émettent leur propre lumière pour des noirs profonds et des couleurs incroyables. Apple appelle ça le Tandem OLED, capable de grimper à une luminosité comprise entre 1 000 et 1 600 nits.

16:16 - On passe en toute logique à l'iPad Pro La tablette star bénéficie d'un lifting au niveau du design et rétrécit en épaisseur. « Plus fin que l'iPod Nano » précise Apple. Fabriqué avec de l'aluminium recyclé, il arrive en 11 et 13 pouces.

16:13 - Déjà les tarifs pour l'iPad Air Les prix n'augmentent pas pour les nouvelles tablettes. L'iPad Air de base en 128 Go commence à 599 dollars pour le modèle en 11 pouces et 799 dollars pour le modèle en 13 pouces. D'autres versions en 512 Go et en 1 To débarquent.

16:11 - L'iPad est le premier à se jeter dans le bain Apple annonce un nouveau iPad Air, qui sera disponible en deux tailles : une nouvelle grande taille de 13 pouces, en plus du modèle de 11 pouces. Quatre coloris seront disponibles: bleu, rose, lumière et gris sombre. A cela s'ajoute plusieurs accessoires compatibles (Apple Pencil, clavier).

16:08 - Rétrospective de Tim Cook Dans une vidéo enregistrée, Tim Cook est le premier a s'exprimé. Il confirme que l'évènement sera dédia à l'iPad. Il évoque également le célèbre Apple Vision Pro et le MackBook Air.

15:53 - Suivez en direct la Keynote d'Apple Bonjour et Bienvenue sur notre live consacré à la conférence d'Apple. Retrouvez toutes les annonces officielles au fur et à mesure des prises de paroles.