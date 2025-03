Réalisé par Bong Joon Ho, "Mickey 17" est la sortie cinéma la plus attendue du 5 mars 2025. Explications.

Parmi les sorties cinéma de ce mercredi 5 mars, on retrouve l'un des films les plus attendus de l'année par les cinéphiles. Mickey 17 est un long-métrage de science-fiction qui fait parler de lui depuis plusieurs mois. Le réalisateur coréen Bong Joon Ho y filme Robert Pattinson dans le rôle d'un employé jetable d'une entreprise chargée de coloniser une planète gelée pour sauver l'humanité. Il meurt à plusieurs reprises au cours de la mission et réintègre un nouveau corps avec ses souvenirs pour permettre à la science d'avancer et de réussir à vaincre toutes les menaces de cette planète.

Présenté à la Berlinale avant de sortir dans nos salles de cinéma, Mickey 17 suscite la curiosité des cinéphiles pour de bonnes raisons. Film d'auteur, casting de rêve, critiques séduites... On fait le point sur les raisons qui font que ce long-métrage de science-fiction, qui se veut une satire de notre société, est si attendu du public.

Parce que c'est le nouveau film du réalisateur de Parasite

Mickey 17 est particulièrement attendu car il s'agit de la dernière réalisation de Bong Joon-ho. Le réalisateur coréen avait fait parler de lui en 2019 grâce à son thriller, Parasite, qui avait notamment réussi l'exploit de remporter quatre Oscars en une soirée, devenant le premier film en langue non-anglophone sacré de l'Oscar du meilleur film. Mais Bong Joon-ho n'avait pas attendu de signer l'excellent Parasite pour s'imposer comme un cinéaste à suivre. On lui doit également le thriller Memories of Murder, le film de science-fiction Snowpiercer, le film horrifique The Host ou encore le long-métrage assez indéfinissable Okja.

Parce qu'il a un casting de stars

Après Snowpiercer et Okja, Bong Joon Ho s'est une nouvelle fois entouré d'un casting anglophone composé de visages très connus du grand écran. Vous reconnaîtrez sans doute Robert Pattinson dans le rôle principal (Twilight, The Batman), qui joue ici des clones. Il donne la réplique à Mark Ruffalo (Pauvres créatures, Avengers), Toni Collette (Hérédité, A couteaux tirés), Steven Yeun (The Walking Dead, Acharnés), Naomi Ackie (Blink Twice) et Anamaria Vartolomei (Le Comte de Monte-Cristo, L'événement).

Parce que les critiques sont conquises

Présenté à la Berlinale, Mickey 17 a reçu de premières critiques élogieuses de la presse. Entre comédie politique et film de science-fiction, le film de Bong Joon-ho veut condamner les dérives de notre époque. Le Figaro salue une "dystopie spectaculaire qui se moque des prophètes de la tech" tandis que les Inrocks estiment qu'il s'agit d'"une satire aussi réussie que froutraque sur notre époque". La prestation de Robert Pattinson est particulièrement louée par la critique. La presse américaine s'est également laissée séduire, à l'instar d'Indiewire qui vante "le meilleur film anglophone de Bong Joon-ho à ce jour", d'Empire Magazine qui salue "un film drôle et réfléchi", ou de Time Out qui estime qu'il s'agit d'un long-métrage "extrêmement divertissant".

Synopsis - Mickey est un employé jetable qui a été envoyé dans l'espace pour coloniser la planète gelée Niflheim. A chaque fois qu'il meurt, ses souvenirs sont implantés dans un nouveau corps et sa mission reprend.