Parmi les chefs d'oeuvre de la filmographie de Steven Spielberg, "Jurassic Park" fait figure de blockbuster parfait. Pourtant, le tournage n'a pas été de tout repos, le Tyrannosaure ayant décidé de faire des siennes sur le tournage !

Pionnier dans l'utilisation des images de synthèse pour représenter les dinosaures du parc de John Hammond, Jurassic Park de Steven Spielberg a également eu recours aux animatroniques. Moulés et peints par les artistes puis robotisés, ces marionnettes gigantesques étaient utilisées pour permettre, dans certaines scènes, aux acteurs de jouer face à autre chose qu'une balle de tennis (procédé utilisé pour les incrustations d'images de synthèse).

Il y avait donc parfois des marionnettes de Tyrannosaure sur le plateau de tournage et, comme l'explique la productrice Kathleen Kennedy à Entertainment Weekly, celles-ci vivaient parfois leur propre vie, ce qui a pu terroriser les membres de l'équipe. "Nous étions en train de manger et, d'un coup, un T-Rex se mettait à bouger. Au début on se demandait bien ce qui se passait et puis on s'est rendu compte que c'était la pluie [qui actionnait les animatroniques, ndlr]. On entendait les gens crier de peur". Voilà qui doit effectivement surprendre ! Retrouvez plus d'anecdotes sur le tournage de Jurassic Park dans notre dossier spécial ci-dessous.

Synopsis - En exploitant le matériel génétique présent dans un moustique fossilisé retrouvé à l'intérieur d'un morceau d'ambre, des scientifiques ont réussi à faire revenir les dinosaures. John Hammond (Richard Attenborough) invite le célèbre paléontologue Alan Grant (Sam Neill) et son amie Ellie (Laura Dern) à venir découvrir son nouveau parc à thème qui devrait marquer l'histoire. La présence maligne de l'informaticien Dennis Nedry complique la présentation du projet. Un soir, une terrible tempête éclate, anéantissant le système de sécurité électrique du parc et rendant libres les terribles prédateurs présents eux aussi sur l'île. Les protagonistes se débattront alors sans cesse pour échapper à cette situation.