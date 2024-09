Le réalisateur de "Parasite" est de retour pour un film de science-fiction porté par plusieurs stars américaines, de Robert Pattinson à Mark Ruffalo, Steven Yeun et Toni Collette.

"Qu'est-ce que ça fait de mourir ?" C'est le quotidien du protagoniste de Mickey 17, nouveau film de science-fiction réalisé par Bong Joon-ho. Le réalisateur de Parasite, premier cinéaste coréen à recevoir l'Oscar du meilleur réalisateur, est aux manœuvres d'un des films les plus attendus de l'année 2025. Cette adaptation d'un roman de Asthon Edwards sorti en 2022 raconte l'histoire d'un individu envoyé coloniser une planète gelée et sauver l'humanité. Lorsqu'il meurt, ses souvenirs sont implantés dans un nouveau corps et il reprend sa mission, dans le but de permettre à la science d'avancer et de découvrir les menaces de cette planète à coloniser, pour les vaincre.

Le casting de Mickey 17 réunit des stars du cinéma américain, de Robert Pattinson (The Batman) à Mark Ruffalo (Pauvres créatures, Avengers), en passant par Toni Collette (Hérédité, A couteaux tirés), Steven Yeun (Acharnés) et Naomi Ackie (Blink Twice). Le film de Bonh Joon ho sort prochainement dans les salles de cinéma : il faudra patienter jusqu'au 29 janvier 2025 avant de le découvrir. En attendant, vous pouvez visionner la surprenante bande-annonce ci-dessous.

Synopsis - Mickey est un employé jetable qui a été envoyé dans l'espace pour coloniser la planète gelée Niflheim. A chaque fois qu'il meurt, ses souvenirs sont implantés dans un nouveau corps et sa mission reprend.