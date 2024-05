Le réalisateur de "Pauvres créatures", "The Lobster" et "La Favorite" a présenté son dernier film au Festival de Cannes ce vendredi 17 mai. On l'a vu, voici notre critique.

Amateur de comédies cruelles, vous allez être servies. Yorgos Lanthimos a présenté ce vendredi 17 mai son dernier film, Kinds of Kindness, au Festival de Cannes. Quelques mois seulement après avoir conquis Hollywood avec Pauvres créatures, le cinéaste grec semble vouloir revenir à ses premiers amours, à savoir les contes sombres à l'humour noir et aux nombreuses bizarreries. Ici, le réalisateur construit une fable sur l'obsession, la dépendance affective et l'emprise dans un tryptique qui suivent trois histoires différentes, avec des mêmes acteurs (Emma Stone, Jesse Plemons, Margaret Qualley, Joe Alwyn, Willem Dafoe).

On préfère prévenir d'emblée, Kinds of Kindness sera loin de plaire à tout le monde. Yorgos Lanthimos renoue à la comédie noire provoc de ses débuts, et n'y va pas de main morte. Cette fable est tantôt absurde, tantôt perverse, souvent dérangeante, parfois très drôle, l'équilibre sur lequel le réalisateur défile est tenu mais parfaitement maîtrisé. Ceci grâce à une mise en scène impeccable et des acteurs excellents, Jesse Plemons en tête qui, une nouvelle fois, réussit à conquérir le public en jouant des personnages très problématiques.

Kinds of Kindness a des qualités indéniables. Mais peut-être que vouloir faire un film en trois était trop, certainement que le propos manque de profondeur ou de poésie. Car en dépit de ses atouts, au bout du compte, Yorgos Lanthimos fait beaucoup de bruit pour pas grand chose. On ne peut s'empêcher de ressortir de la séance en se disant qu'il y avait des bons moments et de bons ingrédients, mais que l'ensemble est finalement très très vain, voire même lassant sur la longueur. Le public français pourra découvrir Kinds of Kindness le 26 juin 2024 sur grand écran.

Synopsis - Kinds of Kindness est une fable en triptyque qui suit : un homme sans choix qui tente de prendre le contrôle de sa propre vie ; un policier inquiet parce que sa femme disparue en mer est de retour et qu'elle semble une personne différente ; et une femme déterminée à trouver une personne bien précise dotée d'un pouvoir spécial, destinée à devenir un chef spirituel prodigieux.