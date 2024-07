Primé au Festival de Cannes, ce long-métrage réalisé par une française a fait tremblé la Croisette. Les premières images sont aussi énigmatiques que prometteuses.

Chaque année, un film fait parler de lui au Festival de Cannes pour son côté trash ou transgressif, qu'il soit bon ou mauvais. Si Megalopolis de Francis Ford Coppola a déchiré la critiques, un autre film a fait forte impression durant cette édition 2024, mais en provoquant l'adhésion des festivaliers et de la presse grâce à sa proposition forte, que ça soit d'un point de vue visuel que narratif. Ce film, c'est The Substance.

Réalisé par la française Coralie Fargeat, ce film d'horreur avec Demi Moore, Margaret Qualley et Dennis Quaid a été l'une des grosses claques du Festival de Cannes 2024, à tel point qu'il a remporté le Prix du Scénario. The Substance raconte l'histoire d'une actrice sur le déclin, qui décide d'ingérer un produit qui lui permet de générer une version plus jeune d'elle-même, et de partager le temps entre ces deux versions une semaine sur deux. Body horror résolument féministe, ce long-métrage trash et sans limite sort en France le 6 novembre. En attendant, voici la bande-annonce :

Synopsis - Avez-vous déjà rêvé d'une meilleure version de vous-même ? Vous devriez essayer ce nouveau produit :THE SUBSTANCE. Il a changé ma vie. Il permet de générer une autre version de vous-même, plus jeune, plus belle, plus parfaite. Respectez les instructions : VOUS ACTIVEZ une seule fois, VOUS STABILISEZ chaque jour, VOUS PERMUTEZ tous les sept jours sans exception. Il suffit de partager le temps. C'est si simple, qu'est-ce qui pourrait mal tourner ?