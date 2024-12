Grand classique du cinéma muet, "Nosferatu" a droit à une nouvelle adaptation par Robert Eggers le 25 décembre 2024. On l'a vu avant sa sortie, voici notre avis.

102 ans plus tard, Nosferatu revient au cinéma. Le réalisateur Robert Eggers (The Lighthouse, The Northman, The Witch...) dévoile sa vision du vampire inspiré de Dracula dans un film en salles ce mercredi 25 décembre. Idéal pour tous ceux qui cherchent à fuir l'ambiance réconfortante de Noël et qui cherchent à découvrir une nouvelle oeuvre horrifique.

Rappelons que Nosferatu le vampire est d'abord un film muet allemand de Friedrich Wilhelm Murnau. Sorti en 1922, il s'agit d'une adaptation non-autorisé du roman Dracula de Bram Stocker, ce qui explique les immenses similitudes entre les deux œuvres. L'intrigue se déroule au XIXe siècle, alors qu'un jeune clerc notaire, heureux en mariage avec Ellen, part en Transylvanie vendre une propriété en ville au comte Orlock. Mais ce dernier, fasciné par l'épouse de son hôte, décide de la faire sienne, propageant la peste sur son passage. Au casting de la version 2024, Robert Eggers réunit Bill Skarsgård, Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult, Willem Dafoe, Emma Corrin ou encore Aaron Taylor-Johnson au casting.

Le long-métrage de Murnau est l'un des premiers films d'horreur de l'histoire du cinéma. Encore aujourd'hui, il reste considéré comme l'un des grands chefs d'oeuvre du cinéma, expressionniste allemand en particulier. La tâche de Robert Eggers de remettre cette oeuvre au goût du jour n'était donc pas chose aisée.

Visuellement, le pari est plus que réussi : avec son Nosferatu, Robert Eggers plonge le spectateur dans un cauchemar gothique aussi terrifiant qu'envoûtant. Jarin Blaschke, directeur de la photographie, offre des plans somptueux conjuguant le macabre et la poésie et plonge le spectateur dans une ambiance poisseuse et inquiétante. Maquillages, costumes, effets visuels, musique... Tout est réuni pour un film sombre, étrange et terrifiant qui ne manquera pas de faire son effet dans les salles de cinéma, malgré un dernier acte qui souffre de longueurs et ne prend pas toute la dimension de ce que le personnage de Nosferatu représente (la propagation de la peste et sa métaphore, réflexions abordées chez Murnau, sont malheureusement reléguées à l'arrière plan).

Ce Nosferatu révèle surtout (enfin) l'impressionnante actrice que peut être Lily-Rose Depp. La fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp livre une partition étonnante et bluffante. Littéralement possédée, elle vole la vedette aux autres stars du film, qui ne sont pourtant pas de petits noms d'Hollywood. C'est d'ailleurs lorsque Nosferatu s'intéresse à son personnage et la replace au cœur de l'intrigue (plutôt qu'en faire une victime terrifiée et inutile) que l'intérêt de ce remake à la sauce 2024 prend tout son sens.

Grâce à l'écriture de ce personnage, Robert Eggers propose une nouvelle lecture de l'oeuvre originale. Victime d'emprise, Ellen est également une femme qui se veut libre et dont la société patriarcale corsète le désir et la sexualité. Robert Eggers livre définitivement une oeuvre angoissante et envoûtante dont plusieurs plans laissent une trace indélébile dans les esprits.

Synopsis - Une histoire gothique d'obsession entre une jeune femme hantée dans l'Allemagne du 19ème siècle et l'ancien vampire transylvanien qui la traque, apportant avec lui des horreurs indicibles.