Tahar Rahim incarne Charles Aznavour dans un nouveau biopic réalisé par Grand Corps Malade et Mehdi Idir. Et l'acteur est quasiment méconnaissable dans la première bande-annonce partagée le 3 septembre.

Six ans après son décès, Charles Aznavour devient un personnage de cinéma. Le parcours du chanteur franco-arménien fait l'objet d'un film, sobrement intitulé Monsieur Aznavour. Réalisé par Grand Corps Malade et Mehdi Idir (Patients, La vie scolaire), ce biopic revient sur les débuts de ce fils de réfugiés à la voix voilée, qui devient l'une des icones de la chanson française à force de travail et de persévérance.

Pour incarner le premier rôle, c'est Tahar Rahim qui a été choisi. Si ses talents d'acteurs sont incontestables (deux Césars obtenus pour Un prophète, des prestations remarquées dans Le Serpent et Désigné coupable), sa ressemblance physique avec Charles Aznavour ne semblait toutefois pas évidente sur le papier. Le comédien révèle d'ailleurs dans une interview exclusive au Parisien avoir été "pétri de doutes" en raison de cette absence de ressemblance. Mais la bande-annonce dévoilée ce mardi 3 septembre dévoile pour la première fois l'acteur grimé en interprète de La Bohème, et le résultat est surprenant.

Outre la ressemblance physique qui est passée par des prothèses et du maquillage, Tahar Rahim a dû prendre des cours de chants (huit heures par semaine pendant six mois révèle-t-il à nos confrères). Résultat : l'acteur est quasiment méconnaissable dans ces premières images, où il joue face à Victor Meutelet (en Johnny Hallyday), Tigran Mekhitarian (en Missak Manouchian), Bastien Bouillon (Pierre Roche) ou Camille Moutawakil (Aïda Aznavour) et Marie-Julie Baup (Edith Piaf). Monsieur Aznavour sortira dans les salles de cinéma le 23 octobre 2024.

Synopsis - Fils de réfugiés, petit, pauvre, à la voix voilée, on disait de lui qu'il n'avait rien pour réussir. À force de travail, de persévérance et d'une volonté hors norme, Charles Aznavour est devenu un monument de la chanson, et un symbole de la culture française.