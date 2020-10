Keynote en direct vidéo : découvrez l'iPhone 12 et toutes les nouveautés Apple

IPHONE 12. Suivez en direct vidéo la keynote Apple organisée ce mardi 13 octobre pour présenter les nouveaux iPhone 12. Tim Cook a aussi dévoilé un nouvel Home Pod Mini.

19:27 - Des technologies nouvelles dans l'antenne La présentation d'Apple insiste sur ce point : les nouveaux iPhone intègre des innovations uniques permettant de profiter de manière optimale du réseau 5G. A noter qu'Apple parle pour le moment du réseau américain.

19:26 - Une résolution jamais atteinte par un smartphone Le nouvel iPhone 12 permet d'afficher 2 fois plus de pixels que l'iPhone 11. Voilà qui en dit long sur la qualité de l'image du nouveau smartphone. Une toute nouvelle technologie, intégrant de la céramique dans l'écran, assure à l'appareil des performances nouvelles. Apple parle d'un véritable saut en avant dans les technologies proposées avec ce nouveau téléphone.

19:23 - L'iPhone 12 en image ! Voici la toute première image de l'iPhone 12, dévoilé par Tim Cook. Première innovation : l'iPhone 12 dispose d'un tout nouveau design.

19:16 - Au tour des nouveaux iPhone 12 d'être présentés, la 5G est là Tim Cook présente lui-même les nouveaux iPhones, commençant son propos sur les "formidables" avancées technologiques intégrées chaque année. Tim Cook n'y va pas par 4 chemins : pour lui, nous entrons dans une nouvelle ère de l'iPhone avec un iPhone 12 compatible avec les réseaux 5G.

19:11 - Un Home Pod activable par Siri Apple promet une nouvelle enceinte extrêmement simple à mettre en route et à commander via les commandes orales de Siri. Le nouvel Home Pod Mini est présenté comme bien plus adaptable et bien plus "intelligent", permettant de multiples personnalisations dans les fonctionnalités. In faut comprendre que cette enceinte est surtout conçu comme un assistant de maison, délivrant tout un tas d'informations pratiques, en plus de la musique, bien entendu. Le Home Pod Mini intègre la puce S5 et la puce U1.

19:06 - Un nouvel Home Pod Mini présenté La présentation commence avec un zoom sur le nouveau Home Pod, bien plus petit que le précédent modèle. Apple promet un son "exceptionnel", contrôlable depuis un iPhone, rapidement. Tout cela vient avec de nombreux qualificatifs dithyrambiques.

19:04 - Tim Cok introduit cette nouvelle keynote sur l'HomePod Après une introduction hollywoodienne, Tim Cook prend enfin la parole. Il insiste sur les axes d'innovation de la firme en parlant tout d'abord de l'Home Pod.

19:00 - La keynote d'Apple commence ! Nous y voilà, Apple a enfin lancé sa keynote ! N'en perdez pas une miette ou la moindre seconde, grâce à la vidéo mise en ligne en tête de ce papier. Et tant mieux, car nous entrons directement dans le vif du sujet. Les annonces vont désormais s'enchaîner sans temps mort. Retrouvez sur ce fil d'actualité les principales annonces et ce qu'il faut absolument retenir de cette keynote du 13 octobre 2020.

18:57 - Gros enjeu pour Apple : la qualité des photos de l'iPhone 12 Si les iPhone bénéficiait d'un réel avantage comparatif sur l'univers de la photo-smartphone il y a quelques années, la concurrence est aujourd'hui bien plus importante sur ce marché et les types de technologie implantés dans les différents téléphones. Samsung et Huawei sont devenus de redoutables challengers et Apple n'a aucun intérêt à se laisser supplanter par les marques asiatiques. Lors de cette keynote, des avancées techniques sur la photographie sont heureusement attendues... Mais le suspense demeure.

18:52 - Une keynote en octobre, une première ! Rappelons-le pour tous ceux qui auraient raté les premières explications : si l'iPhone 12 est présenté si tardivement, c'est parce qu'Apple était dans l'incapacité de le faire lors de la dernière keynote du 15 septembre. En cause : des retards de fabrication et de livraison liés directement à la crise sanitaire du coronavirus. Apple s'était fixé un objectif : être capable de mettre sur le marché tous ses nouveaux iPhones 12 en novembre, pour assurer un Noël sans danger et une baisse des prix sur les futurs anciens modèles.

18:45 - Comment de temps va durer la présentation de l'iPhone 12 ? Encore 14 minutes à attendre... Et ensuite ? Puisque la présentation des nouveaux smartphones prend aujourd'hui la forme d'une vidéo préenregistrée, on peut facilement considérer qu'Apple a tenu à contenir dans un format assez resserré toutes les annonces. Rappelons que la dernière keynote, organisée le 15 septembre avec la même formule, a duré tout juste 1h. Celle-ci avait permis au groupe à la pomme de présenter plusieurs modèles : les derniers iPad, les nouvelles iWatch, mais aussi de nouveaux services en ligne. Il est à parier que la keynote organisée pour les iPhone 12 ne durera guère plus d'une heure.

18:44 - Un chargeur sans fil innovant attendu pour l'iPhone 12 Cela pourrait être l'une des petites surprises d'Apple : la présentation d'un nouveau dispositif de recharge sans fil. Si c'est bien le cas, Apple va devoir se montrer à la hauteur, compte tenu de ce qui est déjà sur le marché. Des médias spécialisés ont évoqué ces derniers jours la possibilité que cette recharge sans fil soit une sorte de connecteur magnétique, comme ceux déclinés par la marque Magsafe.

18:43 - Et si la star de la keynote était l'iPhone 12 Mini ? L'une des principales informations dont nous disposons déjà sur cette keynote est la mise sur le marché prochaine d'un iPhone 12 Mini, d'une taille compacte comme son nom l'indique, sans doute équipé d'un écran de 5,4 pouces. C'est étonnant, compte tenu de l'évolution du marché des smartphones qui nous a habitués à des écrans larges, mais c'est assez malin : Apple se démarque ainsi, proposant un produit très haut de gamme, fait pour les petites mains ou les consommateurs soucieux de posséder de petits appareils moins encombrants. Pour rappel, l'iPhone 8 est lui aussi équipé d'un écran 5,4 pouces.

18:41 - L'iPhone 12 présenté dans moins de 20 minutes La longue attente est sur le point de s'achever : aucun retard n'est prévu, la keynote commence bien à 19 heures tapantes. C'est bien simple, Apple a programmé le lancement de la vidéo, le compte à rebours est lancé, rien ne peut pus empêcher l'événement de se lancer ! Encore un peu de patience, les annonces arrivent et les premières images de l'iPhone 12 également !