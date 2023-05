Le Google Pixel 6a est à un prix record chez Amazon

GOOGLE PIXEL 6A. Disponible depuis environ un an, le Google Pixel 6a profite de la sortie de son successeur pour voir son prix baisser chez Amazon.

Le Google Pixel 6a est en promotion ! Le smartphone "low cost" de chez Google semble profiter de la sortie récente de la dernière version, le pixel 7a, pour voir son prix baisser chez de multiples marchands. Dévoilé en 2022 au tarif de 459 euros, le Google Pixel 6a s'affiche actuellement aux alentours des 320 euros chez deux marchands bien connus : Amazon et Rakuten.

De leur côté, les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont toujours disponibles. Ces deux smartphones profitent également de grosses promotions depuis leur sortie et disposent de meilleures performances que le Pixel 6a. Il est cependant important de noter que les Pixel 6 et 6 Pro sont sortis il y a plusieurs années maintenant. N'hésitez pas donc à les comparer à leurs successeurs, les Pixle 7 et 7 Pro.

Quelles sont les nouveautés du Google Pixel 6a ?

S'il a beau avoir été remplacé par une nouvelle version, le Pixel 7, le Google Pixel 6 n'accuse pas le poids des années ! Il demeure toujours l'un des meilleurs photophones du marché. Grâce à sa puce maison Google Tensor et ses capacités de retouche photo, le Google Pixel 6 continue de faire le bonheur de nombreux consommateurs. Il est même possible de l'acquérir pour bien moins cher grâce à de multiples promotions qui affichent le Pixel 6 à moins de 500 euros.Le Google Pixel 6a est une nouvelle version du dernier téléphone de la marque. Ce nouveau smartphone de chez Google reprend la stratégie déjà initiée par Google pour ses anciens téléphones en proposant une version plus abordable. Pour parvenir à cela, la firme fait notamment quelques concessions sur certains aspects techniques.

Le Google Pixel 6a ne dispose déjà que d'un taux de rafraichissement de 60 Hz pour son écran (tandis que le Pixel 6 dispose de 90 Hz, et que le Pixel 6 Pro peut aller jusqu'à 120 Hz). Pour rappel, le taux de rafraichissement correspond au nombre de fois par seconde que l'écran peut afficher une image. Cette donnée est notamment assez comparable aux FPS que l'on peut retrouver dans le monde du jeu vidéo.

Les nouvelles couleurs du Google Pixel 6a. © Google

Autre différence pour le Google Pixel 6a : sa batterie passe de 4614 mAh (pour le Pixel 6) à seulement 4306 mAh. Il faudra donc s'attendre à une autonomie moins élevée sur le Pixel 6a, surtout que son processeur, la Google Tensor, est le même que celui présent sur le Pixel 6. Une donnée qui sera à suivre de près même si l'autonomie du Google Pixel 6 était relativement bonne.

Dernière concession pour le Google Pixel 6a : son capteur photo principal dispose de seulement 12,2 Mpx (contre 50 Mpx pour le Pixel 6). Bien entendu, ce chiffre ne fait pas tout, et la gamme de smartphone Google est avant tout connue pour son puissant algorithme de retouche photo. Il faudra voir si ce dernier opère aussi bien sur le Google Pixel 6a.

A quel prix est commercialisé le Google Pixel 6a ?

Le Google Pixel 6a se présente comme une version moins onéreuse que son grand frère. De nombreux internautes seront donc intéressés par son tarif officiel à sa sortie. La conférence Google I/O a révélé plusieurs données sur le futur téléphone, et notamment son prix. Le Google Pixel 6a est disponible à partir de 459 euros (contre 649 euros pour le Google Pixel 6).

Le Google Pixel 6 semble avoir conquis de nombreux spécialistes de la profession. Le dernier téléphone de chez Google est également passé entre nos mains, et nous vous proposons de retrouver son test sur notre site. Le Google Pixel 6 aura été une véritable surprise pour bon nombre d'utilisateurs, puisqu'il s'est rapidement imposé comme l'un des meilleurs téléphones de 2021.

Le Google Pixel 6 se distingue très clairement du reste de la concurrence de par son design atypique. Si la face avant du smartphone reste assez classique, on remarquera tout de suite le bloc massif à l'arrière qui "scinde" le téléphone en deux parties distinctes (et de coloris différents). On y retrouve notamment un capteur photo principal de 50 Mpx et un ultra grand-angle de 12 Mpx. Ces derniers sont disposés sur un bloc assez massifs, mais qui permettra au smartphone de bien tenir sur une surface plane ainsi qu'en main. Si la photo a longtemps été le point fort des téléphones Pixel, il faudra attendre l'arrivée des premiers tests pour confirmer à nouveau cette qualité sur les prochaines versions. La caméra avant du Pixel 6 est, quant à elle, dotée de 8 Mpx.

© Google

Concernant la puissance, Google a dévoilé sa première puce faite maison. Ce processeur, baptisé "Google Tensor", a été spécialement crée pour les nouveaux téléphones Pixel 6 et Pixel 6 Pro après 4 années de recherche et développement. Elle est notamment spécialisée dans l'intelligence artificielle, généralement très au point pour la retouche automatisée des photos sur les smartphones Google. Les Google Pixel 6 et 6 Pro sont également compatibles avec les réseaux de communication 5G.

Concernant la mémoire vive, le Google Pixel 6 dispose 8 Go de RAM, tandis que que le Pixel 6 Pro est équipé de 12 Go. Vous devriez donc avoir de quoi faire tourner efficacement l'ensemble de vos jeux et applications préférés. Concernant la capacité de stockage, les deux smartphones sont pourvus de 128 Go afin que vous puissiez y loger vos fichiers, photos, vidéos et applications.

Google est une nouvelle fois très attendu sur l'autonomie du prochain Google Pixel 6. Son prédécesseur, le Pixel 5, s'était montré exemplaire sur ce point avec une batterie de 4614 mAh qui permettaient de tenir pendant un voir deux jours complets en fonction de votre utilisation. Le Pixel 6 est équipé d'une batterie de 4614 mAh. Reste à voir si le smartphone et son logiciel interne pourront bien gérer la durée de vie de la batterie.

Concernant l'écran, celui du Pixel 6 est doté d'un format 20:9 de 6,4" avec affichage OLED FHD+ avec un taux de rafraichissement allant jusqu'à 90 Hz. Notez que les deux versions de l'appareil peuvent adapter leurs taux automatiquement en fonction de vos applications afin d'économiser votre batterie.

Fiche technique des Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro Caractéristiques Google Pixel 6 Google Pixel 6 Pro Écran 6,4" OLED FHD+ 6,7" OLED QHD+ Taux de rafraichissement 90 Hz adaptatif 120 Hz adaptatif Processeur Google Tensor Google Tensor Mémoire vive 8 Go 12 Go Espace de stockage de base 128 Go 128 Go Appareil photo arrière Capteur grand angle de 50 Mpx / Objectif ultra grand-angle de 12 Mpx Capteur grand angle de 50 Mpx / Objectif ultra grand-angle de 12 Mpx / Capteur téléobjectif de 48 Mpx Appareil photo avant Capteur de 8 Mpx Capteur de 12 Mpx Vidéo Enregistrements vidéo jusqu'à 4K / 30 et 60 FPS Enregistrements vidéo jusqu'à 4K / 30 et 60 FPS Batterie 4614 mAh 5003 mAh Charge rapide Oui, jusqu'à 50% de charge en 30 min Oui, jusqu'à 50% de charge en 30 min Réseau Compatible réseaux 5G Compatible réseaux 5G Résistances Résistant à l'eau et la poussière, certification IP68 Résistant à l'eau et la poussière, certification IP68 Dimensions Hauteur 158,6 x largeur 74,8 x

profondeur 8,9 (mm) Hauteur 163,9 x largeur 75,9 x profondeur

8,9 (mm) Poids 207 g 210 g

Quelles sont les caractéristiques du Google Pixel 6 Pro ?

Le Google Pixel 6 Pro reste assez semblable à première vue. Il se distingue cependant de son homologue sur quelques petits points au niveau du design et des capacités.