Microsoft dévoile ses nouveaux PC portables boostés à l'IA

Les nouveaux ordinateurs de Microsoft se reposent l'intelligence artificielle pour concurrencer le dernier Macbook Air M3 d'Apple.

L'avenir des ordinateurs portables est-il lié à l'intelligence artificielle ? C'est en tout cas ce sur quoi mise Microsoft pour ses nouveaux PC centrés autour de Copilot+, la nouvelle solution d'IA de l'entreprise. Aux termes d'une grande conférence dédiée aux futurs appareils tournant sur Windows 11, Microsoft a dévoilé sa stratégie pour concurrencer Apple et ses récents Macbook Air et Macbook Pro M3.

Microsoft a été très clair dans ses intentions de battre Apple sur le terrain des ordinateurs portables. La firme a notamment indiqué que plusieurs de ses futurs ordinateurs à venir seront jusqu'à 58% plus rapides que le dernier Macbook Air M3. Le processeur équipant ses PC portables, le dernier Snapdragon X Elite, disposerait également d'une meilleur gestion de l'énergie, conférant jusqu'à 20% d'autonomie en plus par rapport à la batterie d'un Macbook Air M3.

Ces nouveaux ordinateurs mettront donc l'accent sur Copilot+, une solution d'intelligence artificielle directement intégrée à ces machines. Parmi les exemples mis en avant pendant la conférence, Microsoft a dévoilé de la génération d'images à partir d'un texte, la possibilité de revenir en arrière sur votre ordinateur pour retrouver une tâche précédemment effectuée, mais également de la traduction en temps réel. Plusieurs applications tierces qui travaillent de pair avec Microsoft intègreront également de l'intelligence artificielle comme les solutions Adobe (Photoshop, Lightroom...), DaVinci Studio ou Capcut.

Microsoft a également dévoilé la liste des premiers ordinateurs basés sur l'IA à venir et qui profiteront de la solution Copilot+ :

Samsung Galaxy Book4 Edge

Acer Swift 14 AI

ASUS Vivobook S 15

Dell XPS 13 (Snapdragon Elite X)

Inspiron 14 Plus, Inspiron 14 (Snapdragon X Plus)

HP OmniBook X AI PC et HP EliteBook Ultra G1q AI PC (Snapdragon X Elite)

Lenovo Yoga Slim 7x et ThinkPad T14s Gen 6

Microsoft déclare que ses ordinateurs seront les PC Windows les plus rapides et performants jamais crées. Ces derniers seront disponible à partir du mois de juin à un tarif débutant à 999 dollars aux Etats-Unis. Il faudra patienter un peu pour découvrir les prix en France qui devraient être un peu plus élevés suite aux différentes taxes en cours.