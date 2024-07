Prime Day ordinateur : un PC portable HP Spectre à -43%, c'est maintenant ou jamais !

C'est le dernier jour pour profiter des offres du Prime Day 2024 ! Plusieurs ordinateurs portables de bureau et gaming sont en promotion. Pour l'occasion, le HP Spectre x360 16-f2000sf perd 1000 euros.

Il ne reste plus que quelques heures avant la fin du Prime Day ! Depuis mardi 16 juillet, les offres se succèdent sur des tas de catégories de produits différents. Que vous recherchiez des smartphones, des écouteurs sans fil ou bien des ordinateurs portables, vous trouverez forcément votre bonheur pendant le Prime Day Amazon.

Les ordinateurs portables qui ont pour habitude de faire partie des appareils en vogue lors des grands rendez-vous de soldes ou Black Friday n'échappent pas à la règle. Si vous êtes à la recherche d'un nouvel ordinateur portable plus récent pour la rentrée de septembre ou bien un appareil capable de lancer et tenir les jeux vidéos les plus lourds, nous vous proposons un récapitulatif des meilleures offres disponibles pendant le Prime Day 2024.

Meilleures offres du Prime Day sur les ordinateurs portables

Pour finir l'événement en apothéose, Amazon casse le prix de plusieurs modèles d'ordinateurs portables donc certains proviennent des marques bien connues des consommateurs. Des appareils plus haut de gamme de la marque Samsung ou HP sont équipés de fonctions tactiles et rétractables à 360 degrés, pour un usage plus poussé et qui peut s'avérer être semblable à une tablette dans une certaine position. Quand d'autres plus abordables, embarquent suffisamment de stockage pour vous permettre de télécharger vos fichiers même les plus volumineux.

Et parmi toutes les promotions qui sont disponibles sur ces produits, le HP Spectre x360 16-f2000sf est celui qui bénéficie de la plus grosse remise. Pour le Prime Day, Amazon casse son prix et le fait passer à 1300 euros. A ce prix-là, il ne vaut mieux pas hésiter plus d'une seconde, au risque de voir l'offre vous passez sous les yeux.

Ordinateur Portable HP Spectre 16-f2000sf PC Neuf à partir de 1299,00 € Amazon 2299,00 € 1299,00 € Voir

Ordinateur Portable Samsung Galaxy Book3 360 Neuf à partir de 949,00 € Occasion à partir de 1149,09 € Amazon 1209,57 € 949,00 € Voir Amazon 1209,57 € 1149,09 € Voir

Ordinateur Portable Lenovo IdeaPad Slim 5 16IAH8 Neuf à partir de 649,99 € Occasion à partir de 704,89 € Amazon 899,99 € 649,99 € Voir Amazon 899,99 € 704,89 € Voir

Ordinateur Portable Dell Inspiron 14 5430 Neuf à partir de 449,00 € Occasion à partir de 487,31 € Amazon 672,53 € 449,00 € Voir Amazon 672,53 € 487,31 € Voir

Meilleures offres du Prime Day sur les ordinateurs portables gaming

Amazon a également pensé aux grands consommateurs de jeux-vidéo qui souhaitent renouveler leur appareil. A l'occasion du Prime Day 2024, ce sont des modèles pour toutes les tranches de prix qui sont proposés en promotion. L'Asus ROG Strix, sans doute le plus haut de gamme, avec son processeur Intel Core i7 et ses 32 Go de RAM chute à 1850 euros au lieu de 2229 euros. Si vous désirez un ordinateur gaming de milieu de gamme, le HP OMEN 16-xd0000sf et ses 512 Go de SSD bénéfice quant à lui de 30% de remise est s'affiche à 999 euros.

PC Portable Gamer Asus ROG STRIX-G16-G614JI-N3082W Neuf à partir de 1849,00 € Amazon 2299,00 € 1849,00 € Voir

PC Portable Gaming HP OMEN 16-xd0000sf Neuf à partir de 999,00 € Occasion à partir de 866,36 € Amazon 1399,00 € 999,00 € Voir Amazon 1399,00 € 866,36 € Voir

PC Portable Gaming ASUS TUF A15-TUF506NC-HN004W Neuf à partir de 749,00 € Amazon 899,99 € 749,00 € Voir

Meilleures offres du Prime Day sur les clés USB et disques dur externes

Pour ceux qui n'ont pas la nécessité de changer leur ordinateur, mais qui veulent récupérer du stockage sur celui-ci, des clés USB et des disques durs externes sont en promotion. Des modèles allant de 16 Go à 32 Go pour les clés USB et de 1 To à 4 To pour le disques durs externes. Tout dépend de votre besoin !

Disque dur externe portable Seagate One Touch - 4 To Neuf à partir de 106,99 € Occasion à partir de 109,72 € Amazon 131,99 € 106,99 € Voir Amazon 131,99 € 109,72 € Voir

Disque dur externe portable Lexar SL500 - 1 To Neuf à partir de 87,99 € Occasion à partir de 99,65 € Amazon 107,73 € 87,99 € Voir Amazon 107,73 € 99,65 € Voir

Clé USB SanDisk - argent & noir - 128Go Neuf à partir de 10,52 € Occasion à partir de 10,53 € Amazon 11,08 € 10,52 € Voir Amazon 11,08 € 10,53 € Voir

Lot de 2 Clés USB ENUODA - 16 Go Neuf à partir de 7,59 € Amazon 8,99 € 7,59 € Voir

A noter que toutes ces offres mentionnées sont susceptibles de voir leur prix fluctuer à mesure que les heures passent. La fin de l'événement est prévue pour le mercredi 17 juillet. Nous ne manquerons pas de mettre à jour les offres disponibles en tenant compte des stocks disponibles pour chaque produit.