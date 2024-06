Le prochain casque VR d'Apple serait moins cher et dépendant d'un appareil connecté

Alors que l'Apple Vision Pro s'apprête à être lancé en France, une nouvelle version moins chère est déjà en discussion. Elle nécessiterait un appareil connecté pour fonctionner.

Lors de la keynote qui s'est tenue le lundi 10 juin à 19h (heure française), Apple a annoncé de nouvelles options pour son casque Vision Pro, ainsi que l'extension des sorties dans plusieurs pays et notamment en France. Deux semaines après l'événement, des rumeurs sur un nouveau modèle du casque de réalité augmentée se précisent.

Moins cher et exigeant un appareil connecté de type iPhone ou Mac, ce sont les propos que rapporte le journaliste de Bloomberg Mark Gurman dans sa newsletter Power On au sujet de la nouvelle version de l'Apple Vision Pro. Ce dernier porterait le nom de code N107, coûterait entre 1500 et 2000 euros et serait lancé dès la fin de l'année 2025.

Mark Gurman suggère également que la marque pourrait supprimer l'écran EyeSight externe et réduire la qualité des écrans XR internes. Des compromis qui pourraient permettre à Apple de réduire le coût de son casque en sachant que la production de l'écran représente un investissement déjà très élevé.

Mais ce projet est bien indépendant d'un autre dossier qui concerne le successeur de l'Apple Vision Pro. La deuxième version se baserait sur des options déjà présentes sur le casque actuel et proposerait tout de même de nettes améliorations. En revanche, il ne faudra pas attendre avant la fin d'année 2026 pour voir le projet aboutir. Apple souhaite se laisser une année pour concevoir le modèle le moins cher.

En attendant la sortie des prochaines versions, l'Apple Vision Pro sera quant à lui lancé en France le 12 juillet de cette année. Les tarifs débutent à 3999 euros.