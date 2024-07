Galaxy Ring : tout savoir sur la bague connectée de Samsung

Samsung vient d'annoncer sa première bague connectée. Petit phénomène dans le monde tech, on vous explique où trouver la Samsung Galaxy Ring au meilleur tarif.

Samsung vient de marquer un grand coup en dévoilant un nouvel objet connecté pour le moins hors du commun : la Samsung Galaxy Ring. Cette bague connectée permet de récolter diverses données relatives à la santé. Elle pourrait donc faire de l'ombre au montres et bracelets connectés tout en se faisant plus discrets que ces derniers.

Retrouvez toutes les informations autour de la Samsung Galaxy Ring avec notamment ses meilleurs prix, disponibilités et sa date de sortie.

© Samsung

Qu'est-ce que la Galaxy Ring ?

Au centre de nombreuses rumeurs depuis plusieurs années, la Galaxy Ring est une bague connectée conçue par Samsung. Le géant sud coréen a pris le temps de bien élaborer sa copie afin de se différencier des leaders sur ce marché encore très peu disputé.

La Galaxy Ring est proposée en trois coloris distincts : or, argent et noir. La bague est conçue à partir d'un alliage en titane avec 2,6 mm d'épaisseur et 7 mm de largeur. Samsung évoque notamment 9 tailles disponibles pour sa Galaxy Ring.

Autre information notable : la Galaxy Ring dispose d'une certification d'étanchéité IP68 qui la protège totalement contre les poussières et permettant de l'immerger sous un mètre d'eau pendant 1h. Vous pourrez donc totalement la garder pour vous laver les mains au quotidien.

Côté fonctionnalité, Samsung a mis l'accent sur la santé avec trois capteurs optiques, un thermomètre intégré et un accéléromètre pour détecter les mouvements. parmi les fonctions les plus mises en avant, on retrouve la mesure du sommeil, le rythme cardiaque et la santé féminine.

La Galaxy Ring inclut également plusieurs fonctions de Galaxy AI, la solution d'intelligence artificielle de Samsung. L'IA va permettre aux utilisateurs de se construire un "score d'énergie" en fonction de leurs analyses, mais également de profiter de plusieurs conseils bien-être pour améliorer ce score.

Quel est le prix de la Galaxy Ring ?

La Galaxy Ring est vendue au tarif de vente conseillé de 449 euros. Plusieurs partenaires sont disponibles tels que la Fnac, Orange et Boulanger. Il est également possible de retrouver la bague connectée sur le site officiel de Samsung.

La Galaxy Ring est prévue pour une sortie le 24 juillet 2024. La bague connectée est disponible aux mêmes dates que les téléphones Samsung Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6 ainsi que les dernières montres Galaxy Watch. Plusieurs