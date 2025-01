Samsung Galaxy S25 : le smartphone se dévoile entièrement avant même son annonce

Le nouveau Samsung Galaxy S25 sera vraisemblablement annoncé ce mercredi 22 janvier. Le prochain smartphone de Samsung est cependant déjà largement visible sur le net.

Les nouveaux Samsung Galaxy S25 sont dévoilés par Samsung ce mercredi 22 janvier. Le constructeur devrait une nouvelle fois miser sur l'intelligence artificielle et la photographie pour s'imposer sur le marché des smartphones haut de gamme. Ces nouveaux S25, S25+ et S25 Ultra ne semblent cependant plus avoir de secrets à dévoiler puisque de nombreuses informations à leur sujet fuitent sur la toile depuis quelques semaines. Il se murmure notamment qu'une version prévue en Asie et dotée de 16 Go de mémoire vive ne serait pas envisagée en Europe où les trois téléphones seraient cantonnés aux 12 Go.

Bien que les Samsung Galaxy S25 doivent toujours être dévoilés ce soir, les images officielles de la présentation semblent déjà disponibles sur internet. Plusieurs leakers spécialisés comme EvLeaks ont dévoilé sur X (anciennement Twitter) des images qui semblent bien provenir d'un communiqué de presse officiel autour des Galaxy S25. On y retrouve les designs des appareils, les coloris suspectés pour leur lancement ainsi que la mention "Galaxy AI" qui rappelle l'intelligence artificielle de l'entreprise.

Cette conférence, traditionnellement baptisée "Galaxy Unpacked", devrait permettre au constructeur de lever le voile sur trois nouveaux smartphones : les Samsung Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra. Auréolé du titre de meilleur smartphone depuis maintenant plusieurs années, le Galaxy Ultra a donc beaucoup à faire pour ne pas décevoir ses fans. Ce dernier verrait notamment son design changer quelque peu puisque plusieurs images du téléphones sont sorties sur les réseaux sociaux il y a quelques jours.

Afin de suivre la "Galaxy Unpacked 2025", il vous faudra vous connecter à la chaine YouTube ou le site officiel de Samsung le 22 janvier aux alentours de 19H (heure de Paris).

Un concentré de puissance

Samsung prévoit de nous offrir trois smartphones puissants, en témoigne l'usage du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite qui équiperait l'ensemble de la gamme. Les performances des trois Samsung Galaxy S25 seraient ainsi grandement optimisées et parmi les meilleures sur le marché.

Le leaker français OnLeaks assure également que le modèle fonctionnera sous Android 15 à son lancement et qu'il serait doté d'environ 12 Go de RAM. À noter que tous les modèles S25 ne profiteront pas d'une même capacité de mémoire interne :

12 Go de RAM pour la version de 256 Go de stockage

16 Go de RAM pour la version de 512 Go de stockage

16 Go de RAM pour la version de 1 To de stockage

Enfin, il est fort probable que le taux de rafraîchissement des écrans des trois Samsung Galaxy S25 puisse atteindre les 120 Hz pour une maximum de fluidité au quotidien et au sein de vos jeux vidéo préférés.

© Steve Hemmerstoffer

Un smartphone qui perd en poids et en format

Plusieurs leakers dont le réputé Steve Hemmerstoffer ont déjà dévoilé des images du Samsung Galaxy S25 Ultra. Le smartphone haut de gamme se dévoile sur un fond minimaliste et uni, aux couleurs sombres. Face aux clichés volés par le serial-leaker français, les plus observateurs auront remarqué des similitudes notoires avec le grand concurrent de Samsung, iPhone. Avec ses bords en tranche plate, le modèle se rapproche du dernier iPhone 16, même si les coins anguleux créent un certain contraste.

Les leaks suggèrent également que la caméra frontale n'occupera que très peu de place sur l'écran. Seul un petit point noir viendra perturber le haut de l'écran du smartphone. Le Samsung Galaxy S25 Ultra disposerait également d'un nouveau revêtement anti-réflectives. Ce procédé avait déjà séduit bon nombre d'utilisateurs sur le S24 Ultra et devrait être amélioré pour ce nouveau modèle.

Plus léger, le Samsung Galaxy S25 Ultra pourrait bien perdre 13g par rapport à son prédécesseur, le S24 Ultra, soit afficher un poids de 219g. Cette légère fonte peut s'expliquer par la réduction de la taille du téléphone, qui devrait mesurer 162,3 x 79,0 x 8,6 mm (contrairement au S24 Ultra qui mesurait 162.8 x 77.6 x 8.2 mm).

La plus grande différence notable entre le design du nouveau Samsung Galaxy S25 Ultra et celui de son prédécesseur vient des bords de l'appareil. Ces derniers sont désormais arrondis tandis que les précédents Galaxy S Ultra étaient dotés de coins très rectangulaires. Cela devrait permettre une meilleure prise en main au quotidien, mais au détriment d'une certaine identité visuelle.

Du côté des S25 et S25+, aucun changement notable à souligner, les deux smartphones disposeront du même design que les années précédentes avec des coins arrondis, trois capteurs photo à l'arrière et l'absence d'un stylet pour en laisser l'exclusivité au modèle Ultra.

Un appareil photo inchangé

Si le Galaxy S25 semble plutôt différent par rapport à son prédécesseur sur plusieurs points, l'appareil photo demeure majoritairement similaire. Les rumeurs prévoient trois caméras arrière (cinq pour le Galaxy S25 Ultra), disposées sur un colonnes, comme le S24. Les deux modèles disposent également d'une caméra principale identique, avec une définition de 200 MP et une capacité de zoom optique atteignant 3x et 5x. Seule différence : la caméra ultra grand-angle, qui sera dotée d'un capteur ISOCELL JN3 de 50MP.

© Samsung

Des prix qui ne surprendront personne

Les différents modèles de Galaxy S25, qui font régulièrement l'affaire de nouvelles rumeurs, seraient vendus à des prix identiques à la génération précédente. Les tarifs avoisineraient les 1 000€ sur l'ensemble de la collection, bien que ceux-ci pourraient diverger selon les différentes régions du monde.

Galaxy S25 128 Go : 899 €

899 € Galaxy S25256 Go : 959 €

959 € Galaxy S25+ 256 Go : 1149 €

1149 € Galaxy S25+ 512 Go : 1269 €

1269 € Galaxy S25 Ultra 256 Go : 1449 €

1449 € Galaxy S25 Ultra 512 Go : 1569 €

1569 € Galaxy S25 Ultra 1 To : 1809 €

Selon le site AndroidAuthority, Samsung aurait prévu de l'intelligence artificielle pour les clients qui précommanderont les prochains Samsung Galaxy S25. Alors qu'on aurait pu s'attendre à l'IA maison de la firme, il n'en serait rien : Samsung offrirait un abonnement à Gemini Advanced, l'intelligence artificielle de Google.

Gemini Advanced est l'une des dernières innovations de l'IA développée par Google, Gemini. Cette version est bien plus performante que son modèle de base, mais bloquée derrière un abonnement payant. Selon AndroidAuthority, Samsung offrirait plusieurs mois d'abonnement à Gemini Advanced en fonction du modèle que vous désirez :

Galaxy S25 : 3 mois d'accès à Gemini Advanced.

3 mois d'accès à Gemini Advanced. Galaxy S25+ : 6 mois d'accès à Gemini Advanced.

6 mois d'accès à Gemini Advanced. Galaxy S25 Ultra : 1 an d'accès à Gemini Advanced.

Une date de sortie très proche

Ces informations, majoritairement révélées par le serial-leaker OnLeaks, doivent être considérées avec prudence. De telles révélations distribuées au grand public demeurent plus ou moins incertaines, encore plus lorsque les leakers se contredisent entre eux.

Ice Universe, autre leaker réputé, qui a publié d'autres rendus du prochain Galaxy S25, affirme que les images de OnLeaks comportent des erreurs. Les désaccords entre les deux leakers concernent surtout l'encadrement métallique, le cadre et la conception du module de l'appareil photo.

Ce que l'on sait pour l'instant, c'est que le Samsung Galaxy S25 débarquerait avec Android 15, et qu'il devrait profiter de 7 ans de mises à jour majeures et de patchs de sécurité.

En attendant de savoir si les révélations sont bel et bien fondées, il suffit d'attendre le 22 janvier prochain, date à laquelle Samsung dévoilera officiellement les atouts de son futur téléphone.