Samsung Galaxy Z Flip 6 : nouveautés, prix et date de sortie

Le prochain téléphone pliable Samsung Galaxy Z Flip 6 devrait bientôt être annoncé officiellement. Découvrez toutes les nouveautés à venir, les prix ainsi que la date de sortie.

Le Samsung Galaxy Z Flip 6 devrait bientôt être dévoilé officiellement par la firme coréenne. Traditionnellement, Samsung organise chaque été une conférence "Galaxy Unpacked" où sont présentés les prochains smartphones pliables que sont les Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip.

Cette année, le Samsung Galaxy Z Flip 6 devrait donc être présenté par Samsung dans le courant du mois de juillet 2024. Il se murmure que le téléphone sera présenté aux côtés des Galaxy Z Fold 6, de la bague connectée Galaxy Ring et des écouteurs Galaxy Buds 3 et Buds 3 Pro. En attendant une annonce officielle, découvrez toutes les nouveautés prévues pour le Samsung Galaxy Z Flip 6, ses nouveaux prix et sa date de sortie estimée.

Quelles sont les caractéristiques du Samsung Galaxy Z Flip 6 ?

Selon les différentes rumeurs et fuites d'informations déjà disponibles, le Samsung Galaxy Z Flip 6 ne serait pas une grande révolution par rapport à son prédécesseur. Les nouveautés prévues seraient davantage du côté logiciel et des composants internes au smartphone pliable.

Malheureusement pour la firme, le design du Samsung Galaxy Z Flip 6 a déjà fuité sur la toile aux côtés de son grand frère, le Z Fold 6. Ces images semblent provenir d'une publicité officielle à venir au Kazakhstan. Il est donc déjà possible de se faire une idée du design du prochain smartphone pliable à clapet.

© Samsung KZ

On observe donc un design quasi semblable à celui du Samsung Galaxy Z Flip 5 sorti durant l'été 2023. Un écran externe plus grand, mais qui ne couvre toujours pas l'intégralité de la surface disponible comme le fait notamment Motorola avec le Razr 40 Ultra.

Les dimensions du Samsung Galaxy Z Flip 6 seraient donc les suivantes : 165,0 x 71,7 x 7,4 mm. Cela représente un gabarit un tout petit peu plus petit que son prédécesseur, mais rien de vraiment distinctif.

Il se murmure cependant que la pliure de l'écran du Z Flip 6 soit moins visible par rapport à ses prédécesseurs. Selon des informations du site TheElec, Samsung aurait travaillé sur un écran laissant une pliure moins importante pour le Galaxy Z Flip 6. Il faudra attendre pour voir si cette différence se ressent ou non.

Quelques images d'unités en fuite ont également révélé un nouveau coloris en préparation pour le Samsung Galaxy Z Flip 6 : le noir.

A moins d'une grosse surprise, le Samsung Galaxy Z Flip 6 serait pourvu d'un processeur Snapdragon 8 Gen 3, le dernier en date de l'entreprise Qualcomm. Pour référence, c'est ce processeur que l'on peut retrouver dans de nombreux téléphones haut de gamme comme le Samsung Galaxy S24 Ultra ou le Xiaomi 14 Ultra. Nul doute que ce processeur devrait permettre au Z Flip 6 d'afficher d'excellentes performances.

Le Samsung Galaxy Z Flip 6 devrait être équipé du dernier processeur Snapdragon 8 Gen 3. © Qualcomm

Plusieurs rumeurs font cependant état de certaines versions du Galaxy Z Flip 6 équipées d'un processeur Exynos, les puces maison de chez Samsung. S'agirait-il de versions uniquement destinées au marché européen ? Ou d'un Galaxy Z Flip moins onéreux ?

Pour épauler ce processeur, le Samsung Galaxy Z Flip 6 serait pourvu d'au minimum 8 Go de mémoire vive. Il se pourrait cependant que la firme décide de proposer 12 ou 16 Go pour faciliter l'ajout de Galaxy AI au sein du smartphone pliable.

Les dernières informations relatives aux caractéristiques du Samsung Galaxy Z Flip 6 rapportent une batterie améliorée par rapport à son prédécesseur. Le téléphone pliable passerait d'une batterie de 3700 mAh à 4000 mAh pour pouvoir être utilisé plus longtemps. Il faudra cependant voir si cette modification n'est pas simplement pour contrebalancer l'ajout d'un nouveau processeur plus énergivore que l'an dernier.

Le revers de la médaille concerne la recharge du Samsung Galaxy Z Flip 6. Cette dernière serait encore et toujours bloquée à 25 W comme c'est le cas depuis bientôt 3 ans sur cette gamme de smartphones. Une charge pas vraiment rapide, surtout si la capacité de la batterie augmente à nouveau cette année.

Quel est le prix du Samsung Galaxy Z Flip 6 ?

Bien qu'il n'y ait, à l'heure actuelle, aucune annonce officielle relative aux prix du Samsung Galaxy Z Flip 6, il existe déjà plusieurs rumeurs sur le sujet. En 2023, Samsung avait procédé à une augmentation du prix de son téléphone pliable à clapet en dévoilant un Z Flip 5 disponible à partir de 1199 euros. Une hausse qui ne concernait pas le marché américain où le Z Flip 5 s'établissait toujours à 999 $.

Cette année cependant, le Galaxy Z Flip 6 verrait son prix en hausse sur plusieurs marchés internationaux. Selon les informations du site Smartprix et du leaker OnLeaks, le Samsung Galaxy Z Flip 6 verrait son prix de base passer à 1099 $ aux US.

Cette hausse de prix sera-t-elle également valable en Europe ? Nous pensons que non et que le Samsung Galaxy Z Flip 6 sera proposé à des tarifs semblables à son prédécesseur, soit 1199 euros dans sa configuration de base (8 / 256 Go).

Samsung devrait dévoiler pleinement son nouveau Galaxy Z Flip 6 pendant sa prochaine conférence. Intitulée "Galaxy Unpacked", cette dernière est généralement organisée pendant l'été.

La prochaine "Galaxy Unpacked" serait notamment organisée au début du mois de juillet selon de récentes fuites d'informations. La firme devrait y dévoiler toutes les informations relatives à plusieurs nouveaux produits, notamment le Samsung Galaxy Z Flip 6.

Si l'annonce du Samsung Galaxy Z Flip 6 est bien prévue pour le 10 juillet comme en témoigne cette fuite, il y a fort à parier que le téléphone pliable soit disponible à la vente dans les jours qui suivent.