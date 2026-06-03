"Mes clients ne font plus que ça" : pourquoi de plus en plus de personnes utilisent l'IA chez le coiffeur (et comment s'y prendre)

Plutôt que de louper votre prochaine coupe de cheveux, laissez votre coiffeur utiliser l'IA !

L'intelligence artificielle fait beaucoup parler d'elle en mal, mais il y a tout de même de très bons côtés à cela ! De plus en plus de professionnels ajoutent l'IA à leur quotidien de travail et cela leur permet de gagner un temps précieux. Pour certains, l'IA est même capable de réaliser des choses auparavant impossibles. Et les domaines dans lesquels elle est utilisée désormais sont très nombreux et parfois incongrus.

Et si on vous disait que l'IA est en train de s'imposer jusque dans les salons de coiffure ? Ces derniers y voient un outil de plus pour la recommandation de leur clientèle. Interrogé sur ce sujet, notre salon de quartier, en région parisienne, nous a effectivement confessé qu'une part importante de ses clients utilisaient l'IA : "Ils ne font plus que ça désormais. Cela nous permet de mieux visualiser quelle coupe les clients désirent".

Jusqu'ici, pour expliquer la coupe que vous désiriez auprès de votre coiffeur, deux choix s'imposaient. Le premier consistait à simplement expliquer oralement la coupe que vous vouliez, avec quelques risques. Votre coiffeur peut en effet mal interpréter vos propos et réaliser une coupe qui n'a rien à voir avec la demande initiale.

L'autre option consistait à retrouver une photo sur laquelle votre coupe était parfaitement réalisée voire à apporter la photo d'une personne dont vous aimeriez copier le look. Mais là encore, le résultat final pouvait s'avérer très différent une fois la coupe réalisée sur vous.

La nouvelle technique des clients est très différente : il s'agit d'utiliser l'IA pour générer plusieurs idées de coupes de cheveux. Pour cela, une IA comme ChatGPT ou Google Gemini offre de bons résultats. Il suffit d'essayer : envoyez une photo de vous au chatbot. Faites bien attention à être de face et avec le visage dégagé. Envoyez alors à votre IA la requête suivante : "Fais moi une grille de 3 images sur 3 avec ma photo et différents styles de coupes de cheveux. Ne modifie rien d'autre."

Vous pouvez ensuite ajuster les différents styles en fonction de ceux que vous appréciez ou non, tester d'autres coupes, demander à ajouter des couleurs, etc. Tâchez cependant de garder un ou deux résultats finaux pour l'emmener à votre salon de coiffure sur une feuille imprimée ou sur votre smartphone !