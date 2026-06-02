"Ça risque de durer" : la chaleur revient à cette date à cause d'un anticyclone subtropical

Le rafraichissement actuel ne va pas s'éterniser. Les modèles météo envisagent déjà une date précise à partir de laquelle la chaleur devrait faire son retour. Et pour longtemps.

Après la vague de chaleur, un net rafraichissement s'est fait sentir cette semaine en France. Les journées de jeudi et vendredi s'annoncent comme les plus fraiches, avec des températures légèrement inférieures aux normales de saison, sous les averses. Les maximales peineront à dépasser les 20 degrés sur une grande partie du pays, sauf près de la Méditerranée où elles pourront avoir quelques degrés supplémentaires. En matinée, la dizaine de degrés pourrait être à peine atteinte par endroits.

Cette parenthèse de fraicheur ne devrait toutefois pas durer. Une remontée progressive des températures est attendue à partir de ce week-end grâce à un anticyclone subtropical arrivant par le sud de la France. Dans cette partie de l'Hexagone, il fera jusqu'à 25 degrés et quelques degrés devraient aussi être gagnés au nord.

La semaine suivante est annoncée plus sèche et sous le soleil : les températures devraient donc encore grimper. "On a un nouveau signal de reprise de la chaleur à partir du 10 juin", nous confie Régis Crépet, météorologue pour La Chaine météo.

Prévisions pour le mercredi 10 juin après-midi © La Chaine météo

Les prévisions prévoient donc pour le mercredi 10 juin des températures nettement en hausse, dépassant les 25 degrés, voire 30 dans le sud. Jusqu'à 27 à Strasbourg et Paris, 28 à Lyon et Nantes, 30 à Perpignan et 31 à Bordeaux sont envisagés, mais ces niveaux restent à confirmer. "Il fera chaud, mais on ne sait pas à quel degré.

Il y a toujours un risque qu'au fur et à mesure qu'on s'en rapproche, la prévision évolue et au final on se retrouve avec quelque chose de plus chaud que prévu", a précisé le météorologue. Météo-France prévoit aussi pour sa part une belle journée à cette date avec des températures agréables, mais légèrement moins chaudes dans le nord.

La chaleur pourrait perdurer dans les jours suivants. "Ça risque de durer, avec un regain de pic de chaleur probable vers le 21 juin, début de l'été calendaire", ajoute Régis Crépet. C'est bien ce que confirment les tendances à quatre semaines de La Chaine météo : la chaleur qui s'installe et des températures de +1,5 à +3 degrés au-dessus des normales de saison avec les 30 degrés pouvant être atteints, même au nord. Reste à voir si ce sera une nouvelle vague de chaleur.

Il y a "un fort signal de se retrouver avec de nouvelles vagues de chaleur à partir du 10 juin et pour le restant du mois, entrecoupés de temps en temps d'orages, mais ils ne seront pas trop nombreux finalement", résume le météorologue qui "craint un mois de juin vraiment très chaud". Juin pourrait, en effet, être déficitaire en précipitations.

Un engrenage de chaleur se profile pour l'été. "L'humidité des sols et de la végétation quand elle s'évapore a tendance à atténuer les fortes chaleurs, comme une sorte de climatiseur naturel. Plus ça chauffe, plus ça dure, plus ça assèche et moins il y a de réserves d'humidité et donc moins ils auront la capacité de rafraichir l'air ambiant, plus la chaleur risque de monter en flèche, en intensité. Ça peut signer le début d'engrenage, mais on ne peut pas l'assurer, la nature peut nous réserver des surprises", a-t-il expliqué.