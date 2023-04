Logo Twitter : pourquoi un chien à la place de l'oiseau bleu ?

Ce lundi 3 avril, le logo de Twitter a changé. Définitivement ? Et pourquoi un chien ?

Fini l'oiseau bleu sur Twitter ? Voilà qui pourrait donner quelques sueurs froides aux plus conservateurs (et aux maniaques rétifs au changement) des utilisateurs du réseau social. Un emoji Shiba Inu - un chien de race japonaise - a pris la place du petit piaf le 3 avril au soir et cela suscite une vagues d'interrogations, d'autant qu'Elon Musk a habitué le monde à quelques cocasseries ces derniers mois concernant son nouveau jouet.

Le milliardaire semble être à l'origine de cette surprise : il a levé une partie du mystère hier soir en publiant un mème sur son compte Twitter, avec le chien présentant des papiers d'identité à un policier, lui affirmant que le petit oiseau bleu était "une vieille photo". Comme le rappelle Tech Crunch, ce mème est connu dans le monde comme étant le DOGE.

Et Elon Musk l'utilise pour faire référence à l'affaire du Dogecoin - une cryptomonnaie - qui le concerne directement : plusieurs groupements d'investisseurs ont déposé une plainte aux Etats-Unis contre le patron de Twitter, accusé d'avoir créé une bulle spéculative autour de cette monnaie virtuelle du fait de nombreux tweets dithyrambiques. Elon Musk a fait savoir qu'il avait lancé une procédure avec ses avocats pour faire démettre cette plainte. Et l'homme est très sarcastique.