Le Wi-Fi va s'effondrer chez vous si vous avez ces appareils connectés, voici comment y échapper

La multiplication d'objets connectés dans un domicile pourrait bien nuire à la qualité de votre débit internet. Nous vous expliquons comment procéder pour remédier à cela.

Avec l'apparition de l'internet haut débit et l'évolution de la technologie, nos maisons deviennent de plus en plus connectées. Qu'il s'agisse de vos volets roulants électriques, de vos lumières intelligentes ou du chauffage que vous pouvez contrôler avec votre smartphone, les objets connectés envahissent de plus en plus nos domiciles. Pourtant, ce genre de prolifération ne serait pas sans impact sur notre vie de tous les jours. Plusieurs experts dans le domaine suggèrent que nos routeurs actuels pourraient bien ne pas supporter cette augmentation massive d'objets et connexions.

A l'heure actuelle, nos routeurs et box internet gèrent énormément de données. Qu'il s'agisse de la simple page web que vous consultez à travers Google ou du jeu en ligne sur lequel vous passez vos soirées, ces informations requièrent de nombreuses données à gérer. Ajoutez à cela un grand nombre d'appareils connectés, et vous comprenez que nos équipements sont très sollicités au quotidien.

Si de nombreux possesseurs de box internet disposent d'une grande quantité de données disponibles et d'une compatibilité avec la technologie de Wi-Fi 5, cela pourrait bien ne pas suffire très prochainement. Diego Huertas, architecte pour l'entreprise Ikusi, met en garde à ce sujet : "Les majorité des réseaux Wi-Fi actuels n'ont pas une capacité suffisante pour répondre à la forte demande de connexions et d'applications." L'expert suggère donc qu'une migration vers des générations plus récentes d'équipements est nécessaire pour palier cette chute.

Ces transitions ne sont donc pas à négliger. L'entreprise Qualcomm, spécialisée dans le domaine de la technologie mobile, a notamment présenté des plateformes compatibles avec le Wi-Fi 7 un peu plus tôt cette année. Le vice président de l'entreprise, Rahul Patel, a même désigné les nouvelles générations d'équipements comme "les plus importante de toutes face aux « embouteillages subis à la fois par les espaces publics et les maisons ". Rahul Patel estime même que nous nous trouverons dans une "situation critique" si nos opérateurs ne proposent pas rapidement des équipements de dernière génération.

Nous vous conseillons donc de vous renseigner auprès de votre opérateur internet quant à l'équipement que vous possédez, notamment si vous détenez de nombreux objets connectés dans votre domicile. Vous pourrez ainsi demander quelle génération de Wi-Fi votre équipement est capable de gérer ainsi que la fréquence maximale supportée par ce dernier.