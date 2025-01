"Stream for Humanity" : Aminematue lance un marathon caritatif déjà décrié

Le célèbre streamer Aminematue, soutenu par trois millions d'abonnés sur Twitch, a annoncé sur X "Stream For Humanity", un évènement caritatif qui vise à soutenir les populations victimes par la guerre, mais ce dernier est déjà critiqué.

Twitch serait-il la nouvelle plateforme idéale pour les marathons caritatifs ? Après le Eleven All-Star de novembre 2022, le streamer Aminematue a annoncé sur les réseaux sociaux l'arrivée d'un tout nouvel évènement : "Stream For Humanity". Ce marathon, qui se déroulera sur un weekend entier, réunira plusieurs streamers et streameuses francophones pour récolter des dons afin de venir en aide à l'association "Médecins Sans Frontières".

Aminematue n'en est pas à son premier coup d'essai. Le streamer français, qui regroupe pas moins de 3 millions d'abonnés sur Twitch, était déjà venu en aide à la Palestine via un événement Twitch qui avait récolté plus de 600 000€. Ce nouvel événement baptisé "Stream For Humanity" se déroulera "tout le week-end du 17 au 19 janvier 2025", précise Amine sur son post X. L'événement compte récolter de l'argent pour aider certains pays en crise comme la Palestine, le Congo, le Soudan et le Liban.

Un évènement caritatif en soutien aux victimes de la guerre

L'illustration de "Stream For Humanity" parle d'elle-même. Un enfant aux cheveux bouclés se tient sur un mont de débris et de barbelés, tandis que derrière lui sont brandis les drapeaux du Liban, de la Palestine, du Congo et du Soudan. Ces quatre pays d'Afrique et du Moyen Orient sont, en ce début 2025, toujours plongés dans une crise violente et sanglante.

Afin d'aider au mieux ces populations victimes de la guerre, Aminematue a lancé son évènement caritatif "Stream For Humanity", qui réunira une dizaine de streamers pour l'instant anonymes. Leurs noms seront révélés dimanche 5 janvier, en plus d'une "surprise" qu'Amine a teasé pour ce week-end.

Quels streamers participent à "Stream For Humanity" ?

L'annonce de l'événement "Stream For Humanity" a déjà faite sensation sur la toile. Seulement quelques jours après son premier post sur le sujet, le streamer Amine a précisé les streamers qui participeront à l'événement, et ils sont plutôt nombreux.

Sans surprises, parmi les invités de l'événement "Stream For Humanity", on retrouve plusieurs personnalités proches d'Amine et qui fédèrent de nombreux fans sur Twitch. Kameto, Maghla, Billy, Squeezie, Maghla ou encore Ava_Mind, autant de personnalités suivies sur la toile et susceptibles de récolter de nombreux dons pour l'événement.

Les critiques fusent déjà sur internet

Bien que l'objectif de l'évènement soit loué par de nombreux internautes, une certaine partie des commentaires sous la publication d'Amine est nettement moins enjouée. Les utilisateurs de X n'ont pas manqué de souligner l'absence de Mayotte, plongée dans une grave crise après le passage destructeur du cyclone Chido, et de l'Ukraine, enlisée dans une guerre contre la Russie depuis bientôt quatre ans. "Et l'Ukraine et Mayotte peut-être ?", "et rien pour mayotte et les mahorais. LA HONTE, LA HONTE LA HONTE", peut on lire sous le post d'Amine.

Face aux nombreuses critiques qui ont fustigé l'initiative, Amine a tenu à se confier au travers d'un live Twitch. "Immense force aux gens de Mayotte. [...] Vous vous doutez bien que l'évènement a été organisé bien avant ce qu'il s'est passé", précise-t-il, avant d'ajouter : "Un évènement comme ça ne s'organise pas juste en deux semaines. [...] "Il ne faut pas que ça devienne une guerre caritative de qui mérite le plus. Ce n'est pas du tout le but. Je ne peux pas tout faire en un seul évènement".

Amine a également annoncé que d'autres évènements caritatifs pour aider les pays en difficulté ne sont pas à écarter. D'autres causes et d'autres victimes pourraient être défendues dans les années à venir, si le succès est au rendez-vous pour cette édition de "Stream For Humanity".