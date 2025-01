TikTok va-t-il disparaître dès ce week-end ? Ce qu'il faut savoir

La loi menaçant TikTok d'interdiction aux États-Unis va entrer en vigueur dimanche : l'application se prépare à sa fermeture, mais espère un revirement de l'administration Trump.

Aux États-Unis, son sort est quasi certain : TikTok est "malheureusement contraint de fermer le 19 janvier", a annoncé la plateforme vendredi 17 janvier. La Cour suprême américaine a en effet autorisé l'entrée en vigueur d'une loi, adoptée en avril 2024, menaçant d'interdiction le réseau social.

Cette loi, qui entre en vigueur dimanche, impose à la maison mère de TikTok, ByteDance, de céder l'application à un autre propriétaire si elle souhaite poursuivre ses activités aux États-Unis. L'objectif est de prévenir les risques d'espionnage et de manipulation des utilisateurs de la plateforme par les autorités chinoises, rappelle Franceinfo.

L'application peut-elle se sauver in extremis ? Pour ByteDance, pas question de vendre. Pour éviter la disparition de TikTok outre-Atlantique, il reste une solution : que "le gouvernement de Joe Biden ne garantisse la non-application de la loi", espère l'entreprise. Mais l'administration botte en touche, à quelques jours de l'investiture de Donald Trump. "L'application de la loi (devrait) revenir au prochain gouvernement, qui prendra ses fonctions lundi", selon une déclaration de la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre. L'interdiction devrait donc bien être mise en place dimanche.

Plus de téléchargement ni mise à jour dès dimanche

Mais elle pourrait être de courte durée : l'administration de Donald Trump, qui sera investie lundi 20 janvier, pourrait mettre en pause l'interdiction durant 60 à 90 jours, a révélé mercredi le Washington Post. En décembre, le milliardaire et futur président américain avait en effet demandé de suspendre la loi afin de donner à sa nouvelle administration "la possibilité de rechercher une solution politique aux questions soulevées dans l'affaire".

TikTok avait par ailleurs affiché sa proximité avec Donald Trump. Son directeur général, Shou Zi Chew, a déclaré vendredi 17 janvier : "Je tiens à remercier le président Trump pour son engagement à travailler avec nous pour trouver une solution qui permette à TikTok de rester disponible aux États-Unis. C'est une position forte pour le premier amendement et contre la censure arbitraire."

Comment l'interdiction va-t-elle être mise en œuvre ? L'application va-t-elle disparaître des téléphones américains ? Non. La loi demande aux fournisseurs d'accès Internet et aux boutiques d'application de bloquer les téléchargements de TikTok et ses mises à jour à partir de minuit, dans la nuit de samedi à dimanche. Et cela ne concerne que les États-Unis : dans le reste du monde, TikTok reste accessible. Il n'y a donc pas d'inquiétude à avoir de notre côté de l'océan.

A priori, les Américains auront toujours accès à l'application, tant que la version sur leur téléphone n'est pas obsolète. Toutefois, TikTok serait indisponible aux Etats-Unis via son site web, à moins d'utiliser un VPN pour masquer sa localisation, explique USA Today. Et à moins que l'administration de Donald Trump ne décide de ne pas appliquer la loi dans les jours suivant son investiture.