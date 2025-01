"Je veux que ça s'arrête" : pourquoi le procès d'Ultia constitue un tournant décisif pour les créatrices de contenu

C'est une affaire qui a éclaté il y a maintenant trois ans, lors du ZEvent 2021. Depuis cet évènement caritatif lancé sur Twitch, la streameuse Ultia subit une vague de cyberharcèlement sans précédent.

Épuisée face aux innombrables messages de haine qui l'accompagnent depuis 2021, la streameuse Ultia a décidé de porter plainte. Depuis ce fameux ZEvent où elle avait pris la parole contre les propos sexistes d'Inoxtag, autre créateur de contenu du web, un torrent de violence s'est déferlée sur la jeune femme de 29 ans.

Suivie par près de 280 000 abonnés sur la plateforme de streaming Twitch, Ultia, de son vrai nom Carla, s'est faite connaître en jouant aux Sims et à divers jeux Nintendo, dont elle est particulièrement fan. Aussi surnommée la "Reine de Twitch", elle s'affiche souvent aux côtés de ses partenaires de jeu, tels Rivenzi et Ponce.

Le ZEvent 2021, ou le début de la haine

Tout a commencé en 2021, lors de l'édition du ZEvent, marathon caritatif impulsé par ZeratoR et réunissant plusieurs dizaines de streamers célèbres. Le temps de trois jours, l'ensemble des participants se sont réunis dans une ambiance festive et amicale pour récolter le plus d'argent possible, cette fois-ci pour soutenir Action contre la faim.

Malgré l'engouement suscité par les dix millions d'euros récoltés, le ZEvent n'a pas été une parenthèse enchantée pour tout le monde. Outrée par les comportements misogynes et sexistes du streamer Inoxtag envers l'actrice mexicaine Andrea Pedrero, qui était venue en France pour l'occasion, Ultia n'a pas hésité à intervenir. "C'est une bombe atomique. Elle a 29 ans, je suis encore puceau et c'est moi qui vais la soulever," plaisante Inoxtag juste à côté d'Andrea Pedrero, avant de se reprendre : "Non, je rigole, je rigole".

© Inoxtag

Ultia n'a pas manqué de réagir à cette scène, qui a fortement diverti les spectateurs : "Et on est vraiment en train d'applaudir ? Mais j'ai envie de vomir, en fait. Il (Inoxtag, NDLR) est avec une meuf en train de lui dire "ouais, passe sous le bureau", "ouais je la soulève". [...] Elle (Andrea Pedrero, NDLR) parle même pas français, elle comprend rien et elle sourit, et à côté y a des gens dans le chat qui l'insulte."

Ayant eu vent de l'indignation d'Ultia, Inoxtag avait pris l'initiative d'aller la voir pour s'expliquer sur son live : "Je tiens à m'excuser. Il y a plein de gens qui pensent comme toi, je suis désolé. J'espère que tu comprends mes excuses". Un mea culpa qui n'a pas dissipé la colère de certaines communautés Twitch, qui continuent encore aujourd'hui de menacer la jeune streameuse de 29 ans.

Un cyberharcèlement qui ne faiblit pas

Trois ans après ces évènements, le procès est enfin là. L'opportunité pour Ultia de peut-être tourner la page et conclure le cyberharcèlement dont elle est victime sur l'ensemble de ses réseaux. Un cyberharcèlement qui l'a profondément marquée et chamboulée : "Aujourd'hui je suis suivie, enfin, car je me suis délestée d'une charge qui m'a pris tellement de temps et d'énergie."

Plus que la douleur, c'est l'incompréhension qui s'est emparée d'Ultia : "Tout le monde devrait trouver ça anormal, et pourtant, ces cinq minutes où je m'étonne de la situation (lors du ZEvent 2021, NDLR) me sont quotidiennement reprochées". "Je suis fatiguée, j'ai déjà parlé à trois policiers, un gendarme, trois psychiatres, sans compter les rendez-vous avec mon avocate. Je suis épuisée, je veux que ça s'arrête," se confie-t-elle au président du tribunal, très émue.

Parce qu'elle est source de haine et de menaces, Ultia a même été écartée de certaines émissions de Twitch, notamment le célèbre talk-show de Domingo, Popcorn : "Il ne voulait pas encaisser ce que ma présence implique," explique la streameuse. "C'est une double peine." Une décision qui entraîne une perte financière (chaque apparition sur l'émission avoisinant les 250€) ainsi qu'une invisibilisation sur Twitch.

Vers une responsabilisation du monde de Twitch ?

Si Ultia incarne depuis trois ans le cyberharcèlement sur Twitch, l'ensemble des créatrices de contenus sur la plateforme de streaming font aussi l'objet de messages de haine. Le sexisme et la misogynie semblent n'épargner aucune d'entre elles. La plainte déposée par Ultia a permis à ses consœurs de prendre à leur tour la parole pour éclairer leur situation sur Internet.

C'est le cas de Maghla, forte d'un million d'abonnés sur Twitch, qui se présente comme l'une des rares références féminines dans l'univers très masculin de la plateforme. Sur le réseau social X, la streameuse a révélé au travers d'une longue série de posts le calvaire quotidien qu'elle surmonte en silence depuis toujours.

Une prise de parole soutenue par de nombreux créateurs de contenus YouTube et Twitch, dont Hugo Travers (3,14 millions d'abonnés sur YouTube) : "plein de courage Maghla, aucune streameuse n'a à subir un truc pareil", et Snakou (727 000 abonnés sur Twitch) : "Il faut que ça change et que cette société très patriarcale dans laquelle on vit évolue également vers plus de tolérance et de respect".

Partagés plus de 38 000 fois sur X, les posts de Maghla sur X sont apparus comme une véritable prise de conscience pour les streamers comme pour leurs communautés. Cette prise de parole a également encouragé plusieurs autres créatrices de contenus à partager leurs témoignages, visiblement similaires. Les grands noms comme Baghera Jones (691 000 abonnés sur Twitch), mais aussi les personnalités moins célèbres telle Shironamie (21 000 abonnés sur Twitch) ne sont pas épargnées.

Le procès d'Ultia pourra-t-il lui aussi marquer les esprits et responsabiliser les spectateurs grossiers qui pullulent sur Internet ? Les trois accusés venus à la barre, Nazim H., Edis. M et Nathan F., soupçonnés d'être les auteurs de messages sexistes, ont avoué ne pas avoir eu conscience de la portée de leurs actes au moment des faits.

"Je veux que les personnes qui m'ont fait subir ça aient une décision à la hauteur de ce dont j'ai été victime," prononce Ultia. "Je veux aussi que ça puisse aider les autres femmes, qu'on puisse mieux évaluer les retombées d'un tel harcèlement."

Le Parquet a requis une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis pour le plus âgé des prévenus, Nazim H., assortie d'une obligation de soins. Pour les deux autres, plus jeunes, il a demandé une peine de douze mois avec sursis et un stage de sensibilisation à la haine en ligne. De plus, une interdiction de contact pendant cinq ans a été requise. Le verdict sera rendu le 12 février.