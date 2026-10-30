Test de Tom The Postgirl : explorez un voisinage dérangé dans ce jeu narratif creepy cute

Tom the Postgirl c'est la révélation du jeu narratif noir qui tombe à point nommé pour Halloween 2026, surtout pour les amateurs d'humour cynique. Sortie ce jeudi 29 octobre, nous avons testé pour vous cet OVNI à l'allure creepy cute.

Imaginez une situation politiquement incorrect, là tout de suite? Bien, vous la retrouverez sans doute dans Tom the Postgirl, premier jeu des Suisses de Oopsie Daisies, soutenus par ARTE. C'est un studio de 5 amis partageant une ambition disruptive, et qui infusent leur premier jeu d'un croisement entre les contes d'enfances, les souvenirs gênants et d'un humour sans limite.

En production depuis 4 ans et demi, les équipes de Oopsie Daisies nous délivrent enfin leur conte de méfaits, juste à temps pour vivre cette expérience narrative pleine de malice pour Halloween! Tom the Postgirl est disponible sur STEAM en Europe et peut se jouer en clavier souris ou bien à la manette. Vous y trouverez également un bundle combinant l'OST, un Artbook digital et le jeu, de quoi soutenir les développeurs et plonger dans les coulisses de cette expérience captivante.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un code Steam envoyé par l'éditeur. Ce dernier n'a eu aucun droit de regard sur notre test avant sa publication.

Note de la rédaction Points forts Un humour qui sort des sentiers battus

Une DA séduisante et clivante qui correspond à merveille au jeu

Un sound design parfaitement calibré pour épouser l'histoire

Des mécaniques d'interaction qui réengagent le joueur Points faibles Le gameplay aurait pu être agrémenté par des puzzles simples

Le jeu repose sur l'humour qu'il propose

Tom est une petite fille aux airs de chaperon rouge moderne qui vit seule, dans un village reculé étendu sur plusieurs petits pâtés de maisons. Son voisin le plus proche se trouve être le bureau de poste, dans lequel elle décroche, sans trop de cérémonie, un stage. Notre personnage va ainsi se rendre dans les différentes propriétés du voisinage, livrant aux habitants leurs tant attendus paquets.

Un bureau de poste pas banal. © Tiny Leegwater, Oopsie Daisies, Arte

Alors qu'elle s'apprête à faire sa première livraison, Tom tombe nez à nez avec une sorte de radar étrange. Elle ne manque pas de récupérer cet étrange appareil, qui lui permettra au fil de son voyage d'estimer si elle a bien observé tout ce qu'il y a à voir ou non chez ses voisins. Car oui, la particularité de notre personnage toute de rouge vêtue est qu'elle est un brin intrusive.

© Tiny Leegwater, Oopsie Daisies, Arte

A chaque nouveau domicile visité, elle épie chaque recoin de jardin, derrière de buisson et fenêtre ouverte. Alors certes, Tom a une attitude peu recommandable pour une livreuse. Mais pour notre plus grand plaisir, elle embrasse cette curiosité voyeuriste quelque peu malsaine que l'humain s'interdit généralement par bienséance. Et le résultat ne manquera pas de nous plaire, ou de nous surprendre, souvent les deux.

© Tiny Leegwater, Oopsie Daisies, Arte

Avec un humour décomplexé au possible, Oopsie Daisies nous montre les secrets les plus inattendus inattendus, et parfois sombres, de nos voisins. Si certaines situations sont déjà saugrenues avant même que Tom ait fait sa livraison, l'utilisation que font les habitants de l'objet reçu rendent le moment d'autant plus farfelu et absurde. Car après avoir observé le quotidien de vos voisins sans avoir même délivré le paquet, vous pourrez faire une repasse pour voir comment celui-ci impact désormais leur vie. Dans certaines habitations, vous aurez même la possibilité de choisir à qui (ou à quoi) vous livrerez le colis, voire même de l'ouvrir vous-même, ce qui impactera le cours de l'histoire et les événements post livraison.

Difficile de deviner les raisons qui déclenchent cet incendie, on vous le jure. © Tiny Leegwater, Oopsie Daisies, Arte

Entre chaos absurde pour certaines habitations et sérénité aux aspects comiques pour d'autres, Tom s'apprête à vivre un voyage haut en couleur (ou en rouge en tout cas). Cela-dit, elle ne sera pas seulement spectatrice du chaos, puisqu'elle jouera un rôle majeur dans l'expansion de celui-ci. Et il y a un détail dans le choix de mise en scène que vous remarquerez peut-être : Tom brise le 4ème mur en ne vous quittant jamais vraiment des yeux !

Outre le chaos on assiste aussi à des scènes drôlement mignonnes. © Tiny Leegwater, Oopsie Daisies, Arte

Avec une histoire répartie en en plusieurs chapitres qui correspondent chacun à une zone spécifique à visiter, Oopsie Daisies va donc nous mener de voisinage en voisinage à la rencontre de nos voisins et de ceux qui peuplent leurs jardins. Il se pourrait même que l'étrange attitude de Tom lui crée des admirateurs aussi timbrés qu'elle parmi ceux-ci... Tom the Postgirl, c'est ce genre d'aventure absolument délirante où on ne sait pas où les auteurs oseront nous amener le prochain coup, et c'est ce qui est génial.

Ça fait beaucoup de photos de Tom là, non? © Tiny Leegwater, Oopsie Daisies, Arte

La boucle de jeu de Tom the Postgirl est relativement constante, on commence un chapitre, on visite une habitation en observant pour découvrir une première fois ses secrets, puis on réitère la visite après la livraison pour voir ce qu'elle déclenche.

Chaque chapitre correspond à une nouvelle carte à visiter. © Un point and click narratif de voyeuriste

Le fil rouge de chaque chapitre est dans ses quêtes secondaires: on vous donnera une liste d'éléments dispersés entre chaque habitations pour compléter une partie narrative supplémentaire amusante. Même si le jeu qualifie cette fonctionnalité de "secondaire", il vous recommandera lui-même de ne pas quitter une carte sans l'avoir complétée, car ne pas y assister signifie, selon nous et visiblement les développeurs, passer à côté du climax du chapitre.

Le jeu vous avertit si vous êtes sur le point de passer à côté de la quête secondaire. © Tiny Leegwater, Oopsie Daisies, Arte

Pour vous aider dans vos visites, vous disposez d'un gadget radar qui détecte si vous avez été suffisamment voyeuriste (et donc combien d'endroit où glisser un oeil il vous reste encore à voir dans l'habitation où vous vous trouvez), et les éléments à regrouper pour compléter la "quête secondaire" vous seront explicitement listés (par mots ou par dessin généralement).

Vous pouvez à tout moment consulter la jauge de points de vue restants (à gauche) et la liste des éléments constitutifs du défi supplémentaire (à droite). © Tiny Leegwater, Oopsie Daisies, Arte

Vous l'aurez compris, Tom the Postgirl a la vocation d'être un jeu porté tout d'abord par sa narration et la mécanique amusante de lorgner dans des endroits où ça ne se fait pas en temps normal. Le challenge pour un jeu du genre est de savoir communiquer au joueur si oui ou non il lui reste des éléments à trouver dans la zone où il est, ce que les développeurs d'Oopsie Daisies ont très bien réalisé à l'aide de l'appareil extraterrestre et des listes.

Tom The Postgirl est un point and click simplissime à appréhender et à la fois riche dans son contenu. Les développeurs ont tout même pensé à beaucoup de petites mécaniques d'interactions comme le fait que ce soit au joueur de toquer en appuyant plusieurs fois, ouverture interactive des colis, interaction avec l'environnement… Qui réengagent le joueur et ne le place pas en simple "spectateur".

Dans un style cartoon digne des productions du grand Cartoon Network des années 90/2000, débordant de détails. Oopsie Daisies ont fait un choix artistique fort en décidant de ne jouer que sur des nuances allant du noir au blanc pour la grande majorité des assets du jeu, avec un aspect très "crayonné", et en ne soulignant que certains éléments en usant d'un même rouge sang qui est celui de Tom. Ce choix assez radical d'esthétique sert merveilleusement bien la narration, chaque élément souligné en rouge permet d'épicer juste ce qu'il faut le décor. Le tout donne une patte artistique tout à fait unique et originale.

© Tiny Leegwater, Oopsie Daisies, Arte

Quelques notes d'une musique croisement de l'ambient, du classique et country seront l'OST principale qui enveloppera votre parcours de livraison, suivie de rares OST qui viennent parsemer l'expérience de moment musicaux fort (dans des genres très variés allant du classique au hip hop voire la techno). Là où Oopsie Daisies font fort c'est dans l'attention portée au sound design. On entend beaucoup de bruits d'environnement d'oiseaux, d'objets, les habitants baragouinent souvent quelques bruits/mots rudimentaires avec chacun une voix propre, tout est fait pour nous immerger en beauté dans la bizarrerie du monde de Tom. Et le tout évolue en direct avec la narration du jeu.

Tom the Postgirl est une expérience d'environ 2H30 à 4H regorgeant de petits détails. Cela peut certes sembler court mais c'est une expérience intense et narrative, et en ce sens nous ne trouvons pas la durée problématique. Comme dans certaines situations vous devrez choisir entre 3 manières de livrer le colis, vous pourrez repasser sans mal sur une ou deux parties supplémentaires pour voir chaque alternative. Et Oopsie Daisies y a pensé, en vous donnant accès à un new game plus vous permettant d'explorer toutes ces possibilités, et fin alternatives vers lesquelles elles mènent. Voyez Tom the Postgirl comme une expérience narrative forte, à la manière d'un film amusant, qu'il sera toujours amusant de partager plus tard avec des proches par exemple, s'ils partagent le même humour noir que vous!

© Tiny Leegwater, Oopsie Daisies, Arte

La rédaction a été séduite par Tom the Postgirl. Entre son humour hyper border qui fait du bien et le soin apporté à chaque détail visuel, audio et narratif. Le jeu chamboule le genre cozy et creepy à la fois, créant une expérience unique et terriblement mémorable. Le jeu se veut court mais intensément riche, qui vous fera sortir des grands "baaaaaaah" "euuuurk" autant que de rires face à des situations totalement absurdes. Gare à ceux qui ne sont pas adepte d'humour noir cela-dit, car il s'agit du coeur de l'expérience. Le jeu est volontairement clivant et n'a pas pour objectif de s'en excuser. En tout cas, si c'est votre came, foncez sans attendre.