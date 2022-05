Soldes PS5, Nintendo Switch, Xbox : toutes les promos

SOLDES PS5, NINTENDO SWITCH, XBOX. De nombreux consommateurs profitent des soldes d'hiver pour acheter de nouveaux jeux vidéo et consoles. Découvrez les meilleures promotions actuellement proposées par les enseignes spécialisées.

Bien que la PS5 et la Xbox Series ne soient pas concernés par des promotions liées aux soldes d'hiver, il existe toujours plusieurs jeux et accessoires qui peuvent être dénichés. Les baisses de prix sur les plus anciennes consoles comme la Nintendo Switch, la PS4 ou la Xbox One sont également souvent trouvables sur des sites de vente spécialisés. Retrouvez dans cet article toutes les promotions actuellement disponibles dans le cadre, ou non, des soldes d'hiver 2022.

Soldes d'hiver sur la PS4 et ses jeux

La console Playstation 4 a beau dater de quelques années, il est toujours possible de la trouver à bon prix, notamment pendant les soldes d'hiver. Cette dernière est notamment disponible d'occasion chez Micromania sous plusieurs packs selon vos besoins en stockage. Des jeux sont également en baisse de prix et toujours aussi bons aujourd'hui !

Soldes d'hiver sur la Nintendo Switch et ses jeux

Les soldes d'hiver sont une bonne occasion de dénicher de bonnes affaires pour le jeu vidéo. C'est notamment le cas pour les différentes versions de la Nintendo Switch qui, si elles ne sont pas directement concernées par les soldes, se trouvent encore régulièrement en baisse de prix chez certaines plateformes spécialisées. Des promotions sont également souvent disponibles sur plusieurs jeux phares de la célèbre console hybride de Nintendo.

Soldes sur la PS5 et ses jeux

Bien que la PS5 ne soit pas concernée par les soldes d'hiver (faudrait-il déjà la trouver !), il est toujours possible de la trouver en vente à un prix supérieur à son tarif de vente conseillé. Plusieurs de ses jeux et accessoires sont également toujours disponibles et bien plus simples à trouver à l'achat chez les boutiques spécialisées comme la Fnac ou Micromania.

Les soldes se déroulent en ce moment même du 12 janvier jusqu'au 8 février prochain. N'hésitez pas à découvrir notre article dédié à l'évènement, où vous pouvez y retrouver les meilleures promotions du moment. Différentes enseignes participent aux soldes d'hiver, qu'il s'agisse des boutiques spécialisées comme la Fnac, ou vos magasins de proximité.