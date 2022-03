PS5 : où acheter la console ce mardi ? Les stocks en direct

PLAYSTATION 5. Les jours se poursuivent et se ressemblent sur la planète Playstation 5. La console apparaît seulement périodiquement sur certains sites. Voici notre point habituel sur les stocks.

[Mis à jour le 22 mars 2022 à 10h32] Difficile d'imaginer à la sortie de la Playstation 5 il y a un peu plus moins d'un an et demi qu'il serait toujours aussi ardu de la trouver en stock en 2022. Seulement voilà, la pandémie de coronavirus a durement impacté le marché des consoles de salon, frappant durement leur production notamment en raison du ralentissement de la production de métaux semiconducteurs. Pour le consommateur, cela se traduit par une surveillante constante de l'évolution des stocks sur le web et en magasin, pour être parmi les premiers à valider un panier qui pourrait disparaître en quelques minutes. Pour vous aider dans cette quête assez compliquée, voici toutes les informations et conseils nécessaires au bon achat d'une PS5, y compris l'évolution des stocks juste ci-dessous :

Notre point sur les stocks de PS5 du mardi 22 mars :

10h27 : La PS5 est apparue tôt ce matin en packs corsés (1000 à 2100 €) chez Veepee, il est possible que des packs soient toujours disponibles étant donné leur prix et leur contenu.

La PS5 est apparue tôt ce matin en packs corsés (1000 à 2100 €) chez Veepee, il est possible que des packs soient toujours disponibles étant donné leur prix et leur contenu. 10h26 : On pourrait bien retrouver la PS5 chez Micromania et Amazon cette semaine.

On pourrait bien retrouver la PS5 chez Micromania et Amazon cette semaine. 10h00 : La PS5 se fait attendre. On la retrouve cependant d'occasion et à prix fort sur le site Rakuten.

Vous l'aurez compris, plus que jamais, la Playstation 5 est convoitée par de nombreux acheteurs. Il est donc nécessaire de connaître certaines astuces afin de pouvoir réaliser son achat en toute sécurité et le plus rapidement possible. En effet, les stocks sont si limités que la règle du premier arrivé premier servi est devenu de mise à chaque réassort. Vous pouvez apprendre certaines techniques et astuces pour optimiser au maximum votre temps pour réaliser votre achat le plus rapidement possible dans le diaporama ci-dessous. Vous y retrouverez 10 astuces essentielles concernant les achats de PS5 sur le web et sur certains sites en particulier.

Si il est extrêmement compliqué de se procurer une PS5 d'occasion, il est tout de même possible de s'orienter vers l'achat de consoles d'occasion. Mais attention, ce marché très particulier, de par les prix que proposent les revendeurs sur les sites comme Rakuten. En effet, la valeur des consoles next-gen comme la PS5 n'a jamais été aussi haute, en raison de leur rareté. Il n'est donc pas rare de retrouver la console aux alentours de 700 à 800 euros neuve, bien que certaines offres puissent se révéler plus abordables. Le prix original de la console est de 499,99€ pour la version Standard, et de 399,99€ pour la version Digitale.