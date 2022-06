State of Play PS5 : Resident Evil, Street Fighter, Final Fantasy... La conférence résumée

Qui dit saison estivale du jeu vidéo dit grosses annonces en perspective. Et on ne s'est pas trompés cette semaine avec un State of Play de Sony riche en émotions. On vous en résume le contenu.

[Mis à jour le 3 juin 2022 à 10h25] Après avoir annoncé faire du PS VR 2 l'élément central de sa conférence, Sony nous a finalement offert un State of Play grand cru ce jeudi. La conférence qui a eu lieu dans la nuit nous a proposé des images et des informations assez sensationnelles, nous donnant même des nouvelles de titres que l'on croyait perdus dans les profondeurs de la préproduction. Remakes, exclusivités, innovation... Tout type d'amateur de jeux vidéo en a eu pour son argent pendant cette conférence, qui a marqué le retour de Capcom et Square Enix sur le devant de la scène gaming. Et oui, Resident Evil et Final Fantasy ont tous deux fait des apparitions hier, en plus d'Horizon et de Spiderman, et de tout un tas d'autres invités que l'on vous présente en détail.

Resident Evil IV

C'est par un très beau trailer que Sony a lancé son évènement hier, et pas n'importe lequel puisqu'il a mis à l'honneur Resident Evil IV. Le plus terrifiant des volets de la célèbre franchise fait son grand retour dans une version entièrement remasterisée. Sony nous offre même une date de sortie, le 23 mars 2023. On pourra bien y retrouver Léon, en plein milieu de son voyage mouvementé dans les campagnes espagnoles, et Ashley toujours un peu en difficulté chez Los Illuminados. Le jeu se refait donc une beauté et proposera des graphismes entièrement revus en plus de nouvelles mécaniques de gameplay. En ce qui concerne sa plateforme de sortie, il n'est pour l'instant prévu que sur PS5, tandis que du contenu supplémentaire est développé sur PS VR 2.

Final Fantasy XVI

Il n'avait plus donné de nouvelles depuis 2 ans mais c'est bien de lui dont tout le monde parle depuis hier, Final Fantasy XVI nous a fait un petit coucou hier soir. Le RPG star de Square Enix a fait une belle et remarquée apparition ce jeudi soir, en plus de nous offrir une fenêtre de sortie. Prévu pour l'été 2023 sur PS5, Final Fantasy XVI s'est révélé à travers un nouveau trailer, Dominance, nous présentant toute l'étendue de ce RPG médiéval titanesque. Vous pouvez en apprendre plus sur le jeu sur l'article PS Blog qui lui est dédié, mais sachez que cette sortie risque de beaucoup faire parler d'elle. On se remet le trailer pour le plaisir :

Horizon, Resident Evil, le futur de la VR

L'autre évènement de la soirée a été aussi l'apparition remarquée d'Horizon Call of the Mountain. La licence phare et exclusive à Playstation nous a montré le potentiel de son univers en réalité virtuelle. On apprend que l'on y incarnera un ancien guerrier Carja sur la piste d'un mystère à résoudre. Une expérience focalisée sur l'exploration et quelques combats puisqu'on nous dit que notre héros est un expert de l'escalade et du tir à l'arc. Vous pouvez en apprendre plus sur Call of the Mountain sur le Playstation Blog. Outre cela, c'est Resident Evil Village qui nous a aussi surpris hier soir, en nous proposant de découvrir sa version VR. Une sortie pas encore datée qui sera réservée au futur PS VR 2, et qui semble ne rien sacrifier comparer à la version console. Une expérience inédite et horrifique en haute définition dans le cauchemar d'Ethan Winters, ça vous tente ? Vous pouvez en apprendre plus sur le PS Blog, mais on se remet le trailer pour le plaisir

Spiderman, Street Fighter 6... Les autres annonces de la soirée

Pour ne pas rester uniquement du côté japonais de la culture geek, sachez aussi que Street Fighter 6 et Spiderman ont fait des apparitions remarquées aussi hier soir. Le premier nous a offert un trailer du tonnerre, nous présentant un look qui n'a jamais été aussi glamour. Il accueillera des fonctionnalités pouvant nous faire penser à un petit open-world, avec l'arrivée d'un hub urbain et multijoueur à découvrir entre chaque combat. Notez aussi que le jeu tourne sur le même moteur que les récents Resident Evil. Pour Spiderman, c'est l'annonce de deux sorties sur PC qui nous a surpris hier, avec l'arrivée de Marvel's Spiderman : Miles Morales et Marvel's Spiderman Remastered dans le monde du clavier souris. Des sorties prévues respectivement pour l'automne 2022 et le 11 août 2022.

On a aussi eu des nouvelles d'autres titres hier soir, notamment celles de No Man's Sky. Le controversé jeu d'exploration spatiale va faire son arrivée en réalité-virtuelle. Enfin, son retour, puisque le titre est déjà disponible sur l'actuel PS VR, mais sera bien redéveloppé pour le PS VR 2. Le prochain casque de Sony proposera en effet des performances et des fonctionnalités bien supérieures à celles de son prédécesseur, et No Man's Sky compte bien s'adapter pour en profiter au maximum. Le trailer :

Comment visionner le State of Play ?

Vous avez manqué la conférence ? Le State of Play est en rediffusion juste ci-dessous :

Une diffusion d'une vingtaine de minutes qui vaut le coup d'être vue et qui nous prouve une nouvelle fois que l'E3 n'est pas essentiel à une saison estivale du jeu vidéo réussie. Xbox et Bethesda vont maintenant devoir faire au moins aussi bien lors de leur conférence prochaine, prévue pour le 12 juin.