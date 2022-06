Nintendo Direct : Sonic Frontiers, PAC-MAN, Minecraft... revivez les annonces de la conférence

Nintendo a donné rendez-vous à ses fans ce mardi afin de leur révéler pas mal d'informations sur ses prochaines sorties jeux vidéo. Au menu, des annonces sur les éditeurs tiers et partenaires, et des gros jeux en perspective.

[Mis à jour le 28 juin 2022 à 15h31] Après une absence remarquée à la Summer Game Fest 2022, Nintendo se devait de se lancer dans la saison estivale du jeu vidéo. Une période d'annonces, de trailers et de gameplay qui aurait en effet semblé vide sans Nintendo, qui continue pour sa part de faire cavalier seul. Pas question pour l'éditeur nippon d'adopter une autre solution que celle de faire ses directs en solitaire. C'est pourquoi, en ces ultimes jours du mois de juin, le fabricant nous a donné rendez-vous pour un Nintendo Direct Mini, une version réduite de ses conférences trimestrielles uniquement dédiée à ses éditeurs partenaires et tiers. Il faudra encore patienter pour les annonces sur Breath of the Wild 2 et les autres gros projets de Nintendo, mais on a déjà eu pas mal d'informations sur les prochaines sortie de la Nintendo Switch.

Où revoir le Nintendo Direct ?

Si vous souhaitez revoir les images de la conférence Nintendo Direct Mini, vous réassister à la conférence en vidéo ci-dessus. Plus de vingt-cinq minutes d'annonces consacrées aux partenaires de l'éditeur nippon, durant lesquelles on a pu apercevoir des images de Monster Hunter Sundreak, Return to Monkey Island, NieR Automata, un remake de PAC-MAN World et bien d'autres informations.

Que peut-on retenir du Nintendo Direct ?

Après ces vingt-cinq minutes de conférence chargées en annonce, on peut vous dire qu'il y a plusieurs choses à retenir pour l'été. Premièrement, on notera le retour de PAC-MAN, dans un remake de PAC-MAN World Re-Pac qui sortira sur Nintendo Switch le 26 août prochain. Pour les fans de Monster Hunter Rise Sunbreak, sachez que Square Enix a publié la feuille de route complète des mises à jour gratuites de son titre ainsi que la date de sortie de ce DLC monstrueux, le 30 juin prochain. Aussi, la légendaire franchise des Monkey Islands fait son grand retour avec Return to Monkey Island, qui sortira courant 2022 sur consoles, PC et Nintendo Switch.

Notez aussi que Mario et les Lapins Crétins Sparks of Hope nous a offert quelques images de gameplay ainsi qu'une date de rendez-vous : demain à 18h sur la chaîne d'Ubisoft pour plus d'informations. Aussi, Nintendo nous confirme que le prochain jeu d'Asobo Studio et Focus Entertainment, le très attendu A Plague Tale : Requiem, sera bien disponible sur la Nintendo Switch via cloud gaming dès sa sortie le 18 octobre prochain. La dernière information majeure de la journée, c'est aussi de nouvelles images de Sonic Frontiers, qui confirme sa sortie sur Nintendo Switch pour l'hivers 2022. Bien entendu, ces grosses annonces ont été ponctuées de projets plus modestes, que nous vous invitons à revisionner dans la vidéo ci-dessus.