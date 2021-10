Minecraft : Mojang prévoit une grosse mise à jour en 2022

Le Minecraft Live 2021 a été le théâtre de nombreuses surprises pour notre petit monde cubique favori. Le jeu le plus vendu de tous les temps bénéficiera, en plus de la 1.18, de grosses additions de contenu en 2022.

[Mis à jour le 18 octobre 2021 à 15h15] Mojang n'a pas été avare d'informations pendant le Minecraft Live 2021, le samedi 16 octobre dernier. Le petit studio soutenu par le titan Microsoft n'a pas prévu de stopper les additions de contenu dans son jeu phare. En plus de la 1.18, ou mise à jour Cavernes et Falaises prévue pour la fin de l'année 2021, Minecraft se verra offrir un autre très gros patch courant 2022 : "The Wild Update". On vous résume tout ce qu'il faut savoir sur ces deux grandes étapes dans le futur de Minecraft.

C'est donc ce samedi 16 octobre dernier qu'a eu lieu la conférence Minecraft Live 2021. Mojang a tenu a rappeler que son petit jeu (devenu très très grand) cubique fête ses dix ans, et a poursuivi son habitude d'annoncer de grosses additions de contenu pour son petit protégé. Après la Mise à jour Cavernes et Falaises, qui risque de changer en profondeur Minecraft, l'année 2022 sera marquée par une autre mise à jour, The Wild Update. Cette mise à jour comprendra l'ajout d'un biome Mangrove, avec des grenouilles mais aussi de la boue permettant de créer de nouveaux blocs. On y retrouvera aussi des bateux pouvant enfin accueillir des coffres et Alley. Mauvaise nouvelle l'ajout du biome souterrain Deep Dark et de son monstre terrifiant, le Gardien, se fera aussi dans la mise à jour the Wild. Ce qui devait normalement arriver avec la 1.18 sera donc déployé courant 2022.

Ce fut aussi l'une des annonces de la conférence Minecraft Live 2021. Minecraft va faire son entrée dans le Xbox Game Pass. Une décision logique quand on regarde les liens qui unissent Mojang et Microsoft. Non pas une, mais deux éditions de Minecraft arrivent dans le Xbox Game Pass, Minecraft Java Edition et Minecraft Bedrock Edition. Ce bundle sera disponible dans le service d'abonnement de Microsoft dès le 2 novembre prochain, et comprendra en plus des éléments de crossplay pour que vous puissiez partager vos parties avec des joueurs console et PC.

Et si l'on vous disait que Minecraft allait connaître l'une de ses plus grandes révolutions depuis sa sortie il y a bientôt dix ans ? Difficile d'y croire, mais c'est pourtant ce qu'ont prévu les équipes de Mojang pour l'année 2021. Non content d'ajouter chaque année du contenu à son jeu maintenant ainsi son extrême popularité, Mojang a décidé de revoir ses racines en profondeur. Et quand on parle des racines de Minecraft, on parle de son système de génération procédurale de monde. La mise à jour Cavernes et Falaises est donc la plus grosse addition de contenu jamais développée sur Minecraft. Au cours de deux patchs majeurs, le 1.17 et le 1.18, elle va profondément modifier la charpente des mondes, les rendants plus riches, plus vastes (en profondeur et en hauteur) et plus variés (avec de nouveau biomes souterrains notamment).

Nous savons tous qu'il existe plusieurs types de joueurs dans Minecraft, du joueur de PVP Hardcore au constructeur talentueux il n'y a qu'un pas. Tous réunis dans un univers surprenant, vaste, aux possibilités quasi infinies, et connu de fond en comble depuis maintenant 10 ans. Or ce n'est plus le cas. La mise à jour Cavernes et Falaises va bouleverser l'équilibre quadrilatère du jeu, et si les équipes de Mojang parviennent à accomplir la tâche dantesque qu'elles se sont elles-même donné, l'afflux de nombreux joueurs suivra.

Le Gardien, ennemi terrifiant des profondeurs © Capture d'écran - Mojang Studios

Qui ne souhaiterait pas parcourir des caves inondées, dans des cavernes interminables soutenues par des piliers gigantesques ? Qui n'a pas souhaité construire en haut de montagnes deux fois plus hautes et dans des gouffres deux fois plus profonds ? Et qui refuserait l'inclusion du gardien, ce monstre terrifiant rôdant dans les profondeurs de la terre, véritable Herobrine des temps modernes ? Construire plus haut, explorer plus loin, Minecraft Cavernes et Falaises nous promet un nouveau visage, et la nostalgie de nos premières heures sur le jeu. Et on ne demande pas mieux.

Les ajouts de la version 1.17 de Minecraft ont de quoi susciter l'excitation, mais les plus gros changements arriveront avec la version 1.18. La deuxième partie de la mise à jour Cavernes et Falaises arrive d'ici à la fin de l'année 2021 et sera celle qui risque de changer profondément Minecraft. Elle apporte avec elle des changements significatifs, notamment au niveau de la génération des mondes, doublant quasiment leur profondeur, leur hauteur et leur complexité. De tels changements risquent grandement d'affecter les performances en jeu s'ils sont déployés trop rapidement, et c'est pourquoi Mojang prend son temps avant de nous proposer cette mise à jour. Voici un résumé des plus grosses nouveautés de la future version 1.18 :

Le système de cavernes

C'est un élément qui n'a pas beaucoup changé au cours des dix dernières années. Les cavernes de Minecraft sont l'un des piliers du jeu, apportant littéralement le verbe "miner" dans son nom. La version 1.18 va bouleverser complètement la génération automatique de cavernes, ajoutant diversité et complexité au monde des profondeurs. Premièrement, les mondes de Minecraft ne s'arrêteront plus à la couche 0 de l'axe Y, mais à la couche -50, ce qui va doubler leur profondeur. Pour habiller un volume aussi grand, Mojang a décidé de revoir totalement son système de génération de cavernes, avec l'apparition de deux types de structures, les cavernes de type "gruyère" et les cavernes de type "spaghetti" (oui il s'agit bien de leurs noms officiels).

Les cavernes gruyères seront des structures massives, avec une voûte très haute, soutenues par des piliers de pierre. On y trouvera parfois des lacs artificiels, d'eau ou de lave, et elles pourront contenir différents biomes. Elles seront reliées par des passages plus étroits, sortes de chemins dans la pierre qui serpentent dans les profondeurs : les cavernes "spaghetti". Ces additions, si l'on en croit les captures d'écran de Mojang, risquent de rendre l'exploration souterraine bien plus complexe et surprenante.

© Capture d'écran - Mojang Studios

L'une des grandes nouveautés de cette version 1.18 est l'addition de biomes souterrains. Il s'agira d'habiller et de complexifier les réseaux de cavernes. On pourra notamment trouver :

Des cavernes luxuriantes, où poussent toutes sortes de mousses et d'azalées, introduisant des nouveaux blocs comme le bloc de mousse, la terre enracinée, les feuilles d'azalée...

Les cavernes de stalactites, et de stalagmites, qui sont intiment liées au nouveau système d'écoulement de l'eau, et qui sont très dangereuses en cas de chute.

© Capture d'écran - Mojang Studios

Les cavernes des profondeurs, où poussent des excroissances capables de détecter les sons. Cet endroit dangereux sera le repère d'un nouveau monstre terrifiant : le Gardien. Aveugle mais incroyablement puissant, il constituera l'un des plus grands dangers de Minecraft, une menace permanente qui ajoute un peu de piquant aux explorations des grandes profondeurs. Un ajout bienvenu, qui pourra rappeler aux vétérans de Minecraft la terreur des premières nuits passées dans le jeu.

2021 est une année extrêmement riche pour les joueurs de Minecraft. Mojang Studios a honoré sa communauté de joueurs extrêmement fidèle, qui demandait du nouveau contenu depuis quelques temps. Et à l'occasion du dixième anniversaire de Minecraft, quoi de mieux que la mise à jour Cavernes et Falaises, qui apporte un nouveau souffle à l'un des jeux les plus populaires du monde. Il faudra cependant patienter encore un peu avant d'arpenter les hauts sommets et de s'aventurer dans les profondeurs de votre monde, car la 1.18 est annoncée pour la fin de l'année 2021. Une sortie sur consoles Xbox, Playstation et PC.

Disponible depuis le 8 juin dernier, cette mise à jour est censée préparer le terrain pour la version 1.18, qui devrait être bien plus lourde. Cette version 1.17 de Minecraft apporte tout de même son lot de surprises. Mojang s'est assuré d'inclure de nombreuses nouveautés, qu'il s'agisse de nouveaux blocs, de nouveaux animaux, voire même de nouveaux biomes.

Trois nouveaux animaux :

La chèvre des montagnes, que l'on peut trouver dans les biomes montagneux. Il s'agit d'un animal passif, qui attaque uniquement pour se défendre. Elle peut sauter près de dix blocs, et possède une tendance à foncer sur les autres monstres afin de les projeter sur plusieurs mètres. Cette animal n'est donc pas agressif, mais peut poser problème. Par ailleurs, ses représentants les plus bruyants sont aussi les plus belliqueux.

L'axolotl, ce nouvel animal aquatique a tendance à apparaitre dans les mares et les lacs les plus sombres. Il s'agit d'animaux passifs qui n'attaquent pas les joueurs, mais qui sont en revanche de dangereux prédateurs pour les poissons et les calamars. Ils sont aussi de redoutables alliés sous-marins car ils combattent également les noyés et les gardiens. Tuer un monstre qu'un axolotl est en train de combattre peut permettre d'obtenir des bonus temporaires. Ils peuvent aussi être élevés à l'aide de poisson, transportés dans les sceaux et guidés par une laisse.

Le calamar brillant, grand vainqueur du vote pour un nouvel animal lors du Minecraft Live, est un animal entièrement passif qui vit dans les profondeurs marines. Il est en tout point similaire au calamar existant, mis à part le fait qu'il produit de l'encre brillante.

Des nouveaux blocs :

L'améthyste fait son apparition dans les grottes de Minecraft 1.17. Il apparaît dans des structures circulaires, appelées géodes, et produit lentement des cristaux qui peuvent être minés pour fabriquer une longue-vue. Ces géodes sont assez rares, et on peut les trouver dans les grottes souterraines.

Le cuivre est un nouveau métal, un peu plus rare que le fer, mais moins rare que l'or. une fois miné, il produit du minerai de cuivre qu'il faut faire fondre dans un coffre à la manière d'un minerai classique. La particularité du cuivre, c'est qu'il peut s'oxyder, ses textures changent avec le temps, un procédé que l'on peut stopper à l'aide de cire d'abeille. Il peut permettre de fabriquer de nombreuses choses, dont un paratonnerre.

Autre nouveau bloc, la pierre des abîmes, qui remplace la pierre dans les couches les plus profondes du monde de Minecraft. Elle se comporte exactement comme la pierre traditionnelle, mis à part qu'elle prend légèrement plus de temps à miner. Une fois minée, elle donne des blocs de pierre des abîmes, qui peuvent servir à former différentes variations, grâce au tailleur de pierre notamment. Elle peut aussi contenir des minerais.

Les blocs de minerai ne restent plus entiers une fois minés. Qu'il s'agisse du fer, de l'or où du cuivre, ils produisent maintenant des minerais bruts que l'on peut ensuite faire fondre. Un peu à la manière du lapis-lazuli où du charbon.

Des stalactites et des stalagmites peuvent aussi être trouvés dans les cavernes. Ils sont produits assez lentement par la dripstone, pierre angulaire de l'un des futurs biomes ajoutés dans la version 1.18. Si le joueur tombe sur l'un d'eux, ses dégâts de chute en sont accrus.

Le lichen brillant est aussi trouvable dans les cavernes, il produit une faible lumière et peut être récolté à l'aide de cisailles. Il fonctionne comme toute plante dans Minecraft.

Les feuilles d'azalée et les bocs d'azalée, qui feront partie du biome "cavernes florissantes" qui sera introduit avec la version 1.18. On peut en trouver en mode survie, et les récolter à l'aide de cisailles. Si l'on utilise de la poudre d'os sur des feuilles d'azalée, il y a une chance de faire pousser un arbre azalée.

Les blocs de mousse, qui indiqueront au joueur la présence d'une caverne florissante dans les environs. Ils peuvent servir à fabriquer un tapis de mousse.

Les blocs de poudreuse, nouvelle addition aux biomes montagneux, il s'agit d'un bloc relativement dangereux. Similaire à la neige, il peut piéger animaux, monstres et joueurs à la manière d'une toile d'araignée. Une fois piégés, certains animaux subiront des dégâts de glace, auxquels les chèvres, les ours et les golems de glace sont immunisés. Porter des chaussures de cuir permet d'éviter de se faire piéger par ces blocs, et les chèvres les évitent activement.

De nouveaux objets à fabriquer :