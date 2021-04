Bon plan Nintendo Switch : la console de Nintendo avec un jeu à moins de 300 euros !

BON PLAN NINTENDO SWITCH. Habituellement proposée aux alentours des 300 euros, la console phare de Nintendo est actuellement en promotion sur CDiscount. Une occasion rare qui permet de bénéficier de la Nintendo Switch à moins de 300 euros avec un jeu offert !

L'histoire de la Nintendo Switch a tout d'une success story. La console hybride de Nintendo ne cesse de battre des records de vente et nombreux sont ceux à se l'arracher encore aujourd'hui. Il faut dire qu'elle est la seule console nouvelle génération qui ne soit pas constamment en rupture de stock, et qu'elle dispose de nombreux jeux déjà cultes comme Zelda : Breath of the Wild ou Animal Crossing : New Horizons. Habituellement disponible à partir de 300 euros, la console est actuellement en promotion sur CDiscount avec un jeu inclus. Dépêchez-vous tant qu'il y a du stock !

Le pack Nintendo Switch + jeu Sports Party pour 285 euros

Il est assez difficile de trouver des promotions sur la Nintendo Switch. CDiscount propose actuellement une offre très intéressante : un pack qui regroupe la console (dans sa dernière génération avec une excellente autonomie) et le jeu Sports Party qui plaira à toute la famille. Ce pack est actuellement proposé à 309,99 euros sur le site de CDiscount. Un code promo à ajouter juste après votre choix de livraison vous permettra cependant de faire passer son prix à seulement 284,99 ! Utilisez donc le code "25EUROS" avant de régler votre achat pour bénéficier du meilleur prix actuel sur ce pack Nintendo Switch !

Pack Nintendo Switch + jeu Sports Party 309,99 euros VOIR L'OFFRE sur CDiscount

Notez que ces prix peuvent être amenés à évoluer en fonction de l'actualité et des stocks disponibles. Une telle offre risque d'attirer pas mal de monde, alors ne tardez pas trop pour en profiter. Sports Party n'est inclus qu'avec un code de téléchargement qu'il vous faudra utiliser pour disposer du jeu sur votre toute nouvelle machine. Veillez donc à disposer d'une connexion internet pour en profiter !