Playstation Days of Play : Sony ouvre le bal des promotions

Voici venu le temps d'étoffer votre bibliothèque de jeux Playstation. Les Days of Play de Sony sont arrivés et apportent avec eux de nombreuses promotions sur le Playstation Store. On vous détaille les meilleures offres.

[Mis à jour le 25 mai 2022 à 15h24] Les soldes des Days of Play sont ouverts ! Sony met le paquet sur les promotions ce mercredi avec de nombreux titres à prix réduit. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'enrichir votre bibliothèque de jeux, faites le donc cette semaine, puisque des triple A aux petites sorties indépendantes, personne n'est épargné. On retrouve de très gros titres et exclusivités Playstation en soldes lors des Days of Play, bien entendu réservés aux détenteurs de Playstation 4 et Playstation 5. On a même pu trouver des consoles PS5 en vente sur le site de Sony, c'est dire l'importance de l'évènement. Attention, les soldes se terminent pour la plupart le 9 juin 2022. On vous détaille les meilleures offres ci-dessous :

Les soldes sur les jeux PS4 & PS5 sont à retrouver sur le site du Playstation Store, mais les meilleures offres sont ici. On retrouve du côté de chez Ubisoft le RPG Assassin's Creed Valhalla en forte promotion, pour toutes ses versions, ainsi que Far Cry 6 à près de - 60%. Destiny 2 propose aussi une réduction sur son nouveau DLC la Reine Sorcière, tandis que Ratchet & Clank : Rift Apart peut être saisi à bas prix. En tout et pour tout, près de 700 titres sont proposés avec de grosses réductions allant notamment jusqu'à 75% pour NBA 2K22 par exemple.

PS4 :

Assassin's Creed Valhalla : The Complete Edition : 62,99 € 139,99 €

NBA 2K22 : 17,49 € 69,99 €

Red Dead Redemption 2 : 23,99 € 53,99 €

Dying Light 2 : 55,99 € 69,99 €

Lego Star Wars The Skywalker Saga : 47,99 € 57,99 €

Call of Duty Vanguard : 41,99 € 69,99 €

Destiny 2 : La Reine Sorcière 26,79 € 39,99 €

PS5 :

Ratchet & Clank : Rift Apart : 49.59 € 79.99 €

Cyberpunk 2077 : 24.99 € 49.99 €

Destiny 2 : La Reine Sorcière : Destiny 2 : 26,79 € 39,99 €

Far Cry 6 : 27.99 € 69.99 €

Vous pouvez toujours consulter le reste des offres ici. Pour rappel, ces offres se terminent pour la plupart le 9 juin prochain.