Far Cry 6 : qu'attendre de la présentation de gameplay ?

Un trailer de gameplay du nouvel FPS d'Ubisoft sera dévoilé le vendredi 27 mai à 18h30 heure française. Après une sortie repoussée en début d'année, Far Cry 6 reste très attendu par de nombreux joueurs.

Récemment, Ubisoft a publié sur son Twitter une annonce prévoyant la diffusion de gameplay du sixième opus de la série Far Cry. Initialement prévue pour le début de l'année 2021, la date de sortie du très attendu FPS d'Ubisoft a été repoussée au courant de l'année. Cette diffusion qui aura lieu le 27 mai à 18h30 sur Twitch et Youtube, n'est pas censée être une conférence mais seulement un teaser de gameplay permettant aux fans de patienter avant les révélations de l'Ubisoft Forward de l'E3 2021 le 12 juin.

Antón et l'île de Yara vous attendent dans 1 jour. #FarCry6 pic.twitter.com/1Xp7hR7jxI — Ubisoft FR (@UbisoftFR) May 27, 2021

Un teaser du livestream a même été publié sur Twitter et Youtube. On peut y entendre le dictateur Anton Castillo, incarné par Giancarlo Esposito (Breaking Bad, The Mandalorian), déclamer un discours patriotique et belliqueux aux habitants de son île paradisiaque : Yara. De quoi susciter l'excitation des fans de la franchise attendant d'un jeu digne du succès de Far Cry 5. Pour rappel, lors de sa première semaine dans nos rayons, le précédent Far Cry (si l'on met de côté Far Cry New Dawn, plutôt une extension de Far Cry 5) a généré près de 310 millions de dollars de chiffre d'affaire, de quoi faire rougir les plus gros triples A du marché. On vous donne rendez-vous le 27 mai à 18h30 sur Youtube et Twitch.

Far Cry 6 devrait sortir sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Serie X, PC et Stadia.