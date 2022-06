STALKER 2 : date de sortie, trailer... GSC Game World donne des nouvelles

Depuis le début de la guerre en Ukraine, beaucoup de joueurs s'inquiétaient pour la sécurité des employés de GSC Game World et le développement de STALKER 2. Le studio ukrainien fait contre mauvaise fortune bon coeur et nous a offert un nouveau trailer et une date de sortie pour sa future création.

[Mis à jour le 16 juin mars 2022 à 12h38] GSC Game World est un studio basé à Kiev et connaît depuis quelques mois une situation plutôt compliquée. L'indécente invasion russe a fortement bousculé le studio derrière le prochain STALKER 2, contraint de délocaliser une partie de ses ressources à Prague. Mais le développement du jeu ne s'est pas arrêté pour autant. Après plusieurs mois sans nouvelle, GSC a tenu à participer à la Summer Game Fest et à nous présenter lors de la conférence Xbox & Bethesda Showcase un nouveau trailer de STALKER 2, la très attendue suite du jeu de survie légendaire. Des images et des informations qui rassurent et parviennent même à nous mettre l'eau à la bouche, tandis que la sortie officielle du jeu a logiquement été repoussée à 2023.

It's been 111 days since the war broke into our home, changing everything and everyone around. GSC Game World is a Ukrainian company, so our story is alike.https://t.co/jeNu3TLRs7#GoodHuntingStalker #CheckPDA #GSC #stalker2 #devhighlight — S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) June 14, 2022

Dans la vidéo ci-dessus, GSC Game World nous offre un aperçu de la vie de ses employés à Kiev et ses alentours. Une partie du studio a été délocalisée à Prague tandis qu'une autre est contrainte de rester dans la capitale ukrainienne, tentant tant bien que mal de poursuivre leur travail de développement de STALKER 2 entre les alertes à la bombe et les explosions. Bien évidemment, le conflit a fortement ralenti le développement du jeu, et le studio a été contraint de repousser sa date de sortie à 2023. Un report attendu qui témoigne aussi de l'optimisme et de la force de volonté d'un peuple qui poursuit courageusement sa vie malgré la tragédie qui le frappe.

Le projet d'un STALKER 2 (qui est en réalité en le quatrième jeu de la série) avait initialement été annoncé en 2013, mais c'est en 2018 que l'on a su qu'il était bel et bien en cours de développement. C'est en 2020 lors de la conférence Xbox que GSC Game World a présenté un trailer cinématique de son petit protégé. Mais il ne faut pas se tromper, la star, c'est le trailer de gameplay présenté lors de la conférence Xbox & Bethesda de l'E3 2022. Trois minutes d'une grande intensité, marquées par des graphismes somptueux de l'Unreal Engine 5, quelques séquences de combat musclées et surtout, l'ambiance si étonnamment poétique et frissonnante qui a fait le succès des jeux STALKER.

Concernant le gameplay de STALKER 2 : Heart of Chernobyl, on a encore très peu d'informations. On sait déjà qu'il s'agira d'un jeu d'exploration et de survie à la première personne, en monde ouvert, où il faudra trouver et gérer ses ressources et ses alliés afin de survivre dans un univers extrêmement dangereux. Au sujet de cet univers, d'ailleurs, il est inspiré du roman Stalker : Pique-nique au bord du chemin des frères Arcadi et Boris Strougatski et paru en 1981. Les jeux STALKER se déroulent près de trente ans après la catastrophe nucléaire qui a détruit la centrale de Chernobyl. Autour de la centrale, un périmètre a été créé, la Zone, étudiée par des scientifiques et gardée par des militaires. La Zone est un endroit périlleux, où pillards et mutants règnent en maître. C'est aussi le terrain de chasse préféré des STALKERs, des aventuriers prêts à tout pour récupérer ses nombreuses richesses, dont fait partie Stif, le personnage incarné par le joueur.

GSC Game World a récemment publié une analyse du trailer par l'un de ses développeurs. Zack, de son prénom, nous explique plusieurs petits détails, séquence par séquence. Premièrement, STALKER 2 introduit un système instantané de modification d'arme, ainsi qu'une toute nouvelle faction, dont on ne connaît pas encore le nom exact. Dans la deuxième séquence, Zack nous explique que l'on pourra visiter des lieux présents dans les premiers STALKER, et utiliser un détecteur d'artéfact nomme Gilka. Les artéfacts offrent divers bonus à Stif, à l'image de "Jelly" qui restaure son endurance. La carte sera composée de plusieurs villes, dont Pripyat et Tchernobyl 2, et de divers feux de camp qui sont des zones sécurisées où le joueur pourra s'équiper et préparer ses prochaines sorties. Des nombreux ennemis qui rôdent dans la Zone, celui qu'on peut apercevoir est la "Sangsue", que l'on avait déjà pu voir dans les précédents jeux. Pour survivre, le joueur aura à sa disposition de nombreuses armes dont le Fusil Gauss montré à la fin du trailer.

STALKER 2 était l'une des annonces phare de la conférence Xbox de l'E3 2021. Il est donc très clair qu'il s'agit d'une exclusivité Xbox et PC. On peut néanmoins espérer une sortie éventuelle sur Playstation 5, mais il semblerait que la Playstation 4 ne soit pas une option. En effet les performances des consoles "last-gen" ne semblent pas suffisantes pour supporter une telle qualité graphique, d'ailleurs il ne sortira pas sur Xbox One, seulement sur Xbox Series X|S et PC.