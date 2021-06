Age of Empires 4 : date de sortie, gameplay, précommande... Toutes les infos

La série de jeux de stratégie de Microsoft revient avec Age of Empires 4, près de 16 ans après la sortie du dernier opus, et apporte avec lui quelques petites nouveautés.

Que vous soyez adeptes de jeux de stratégie ou non, le nom Age of Empires résonne obligatoirement à vos oreilles. Depuis 1997, ces jeux ont marqué le paysage du jeu sur ordinateur, particulièrement avec les deux premiers jeux, qui se sont vite imposés comme des incontournables du genre. Plus récemment, ce sont les deux remakes d'Age of Empires 2 qui ont fait beaucoup couler d'encre en raison de leur succès et de la croissance spectaculaire de leurs scènes e-sport. Annoncé depuis trois ans, le très attendu quatrième volet arrivera dans nos étalages à l'automne 2021. Age of Empires 4 est toujours édité par Microsoft par l'intermédiaire de Xbox Game Studios et son développement est assuré par Relic Entertainment, à qui l'on doit des titres comme Company of Heroes, ou encore les excellents Warhammer 40 000 : Dawn of War.

Age of Empires 4 reprend les codes du second épisode de la série, en revenant notamment à une époque médiévale et à un gameplay assez similaire. Les différents "âges" sont toujours les mêmes, allant de l'âge féodal à l'âge impérial, tandis que les civilisations gardent leurs spécificités et bonus, influant grandement sur leur gameplay. Concernant ces civilisations, nous savons déjà que huit seront présentes au lancement du jeu : l'Angleterre, la France, le sultanat de Delhi, le Saint-Empire Romain Germanique, la Russie, la Dynastie Abbaside, la Chine et les Mongols. Vous pouvez en apprendre plus sur leurs particularités ici. Age of Empires 4 s'inspire grandement de ses prédécesseurs mais inclut aussi de nombreuses nouveautés. On peut notamment voir sur ces images que les murs sont désormais accessibles aux unités, et que de nombreux engins de siège complexifient les combats en ville. Techniquement, Microsoft et Relic Entertainment nous promettent des textures en 4K, et une qualité visuelle jamais vue auparavant.

La campagne, fidèle à la tradition des Age of Empires, reprend de grandes périodes de l'histoire. Pour l'instant, les équipes de Relic Entertainment nous en ont révélé quatre. La première contera l'invasion de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, ses plus grandes batailles, rébellions et influences sur l'Angleterre et la France au début du Moyen-Âge. La seconde sera orientée autour de la Guerre de Cent ans, et l'impact de ce conflit sur l'Ouest européen dans la seconde partie du Moyen-Âge. En ce qui concerne les deux derniers chapitres de la campagne solo, Relic Entertainment nous garde un peu plus dans le flou, mais on sait déjà qu'ils seront dédiés à l'empire mongol et à l'avènement de la Russie médiévale.

Dans l'attente depuis maintenant 16 ans, les nombreux fans de la franchise devront encore patienter jusqu'au 28 octobre 2021 avant de mettre les mains sur ce précieux quatrième volet. Age of Empires 4 est donc prévu pour cet automne, et sera dès son lancement inclus dans le Xbox Game Pass. Il est par ailleurs déjà disponible en précommande. Si vous vous décidez à l'acheter avant sa sortie, vous recevrez gratuitement le pack d'extension "l'Aube des Ducs", la seconde extension d'Age of Empires 2 Definitive Edition.