Kena Bridge of Spirits : la sortie de l'exclu PS5 repoussée en septembre

Kena Bridge of Spirits est une petite exclusivité Playstation 5 au grand potentiel. Ce jeu indépendant développé par Ember Lab est assez attendu et sa date de sortie a une nouvelle fois été repoussée au mois de septembre. La présentation du jeu plus en détails dans cet article.

Kena Bridge of Spirits c'est le jeu indépendant qui risque de nous surprendre en cette rentrée 2021. Développé par le studio indépendant Ember Lab, ce jeu d'aventure sortira exclusivement sur Playstation 5 et PC, à la suite d'un partenariat avec Sony Interactive Entertainment. Prévue pour le 24 août, sa sortie a une nouvelle fois été repoussée au 21 septembre prochain. Une décision que l'on peut comprendre étant donné les difficultés qu'a rencontrées le petit studio lors de la crise sanitaire et leur volonté de fournir un jeu lissé dès sa sortie. Toutes les infos :

Kena : Bridge of Spirits est un jeu d'aventure à la troisième personne, où le joueur incarne Kena, une jeune guide des esprits qui, comme sa fonction l'indique, aide les âmes des morts à passer du monde physique au monde spirituel. Elle possède de nombreux pouvoirs magiques qui l'aident à vaincre ses ennemis pour permettre à des âmes en peine de trouver le repos. Et des destins différents, elle en rencontre tout au long de son aventure qui s'annonce aussi poétique que touchante. Sans oublier des graphismes franchement impressionnants, un gameplay dynamique et fluide et des combats de boss qui pourraient séduire plus d'un joueur, même les plus hardcore. Le jeu inclut aussi une mécanique d'animaux de compagnie, les Rots, que vous rencontrerez et améliorerez tout au long de votre partie, et qui vous confèreront des pouvoirs uniques. Le jeu comprend aussi un village central que vous pourrez restaurer tout au long de votre aventure. En bref une aventure à la saveur unique pour les petits et les grands.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

C'est donc en septembre, et plus précisément le 21 septembre que l'on pourra découvrir cette petite merveille sur PC et PS5. En effet, cette exclusivité Playstation sortira aussi sur l'Epic Games Store, de quoi ravir les joueurs clavier et souris. Le jeu est d'ailleurs déjà disponible en précommande, avec une version Standard et une version Digital Deluxe, qui comprennent des contenus exclusifs. Le jeu s'annonce en tout cas comme la bonne surprise de la rentrée. Sans être un triple A, Ken Bridge of Spirits se place directement dans la liste des petites exclusivités Playstation de qualité (on pensera notamment à l'excellentissime Journey).