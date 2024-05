Européennes 2024 : "Humiliant"... Le Pen se paie Macron sur leur futur débat

Le camp d'Emmanuel Macron réfléchit à proposer un nouveau débat entre le chef de l'État et Marine Le Pen avant les européennes. Cette dernière a dit ce qu'elle en pensait.

Dans l'entourage d'Emmanuel Macron, une idée fait son chemin pour tenter de relancer la campagne des européennes : et si le chef de l'État allait lui-même se frotter au camp donné favori du scrutin, celui du Rassemblement national ? Alors que la tête de liste macroniste, Valérie Hayer, n'est pas parvenu à inverser les tendances avec son débat face à Jordan Bardella, c'est d'abord le Premier ministre, Gabriel Attal, qui est envoyé au front, pour un face-à-face prévu le 23 mai avec le candidat du RN. Mais certains proches du président rêvent désormais de voir se rejouer un duel Macron-Le Pen.

L'idée, selon La Tribune Dimanche, aurait été évoquée à l'Élysée lors d'un dîner donné à l'occasion de la remise de la Légion d'honneur à l'ancien sénateur Pierre Charon, le 30 avril. Un débat Macron-Le Pen avant les européennes ? "J'y pense", aurait assumé le président de la République. Si l'hypothèse est envisagée, c'est parce que les macronistes rêvent d'une issue semblable à celle des deux débats de campagne présidentielle qui ont opposé Macron à Le Pen, en 2017 et 2022 : l'actuel chef d'État avait été largement reconnu comme ayant dominé son adversaire.

"Très utile" selon Le Pen, mais...

Mais qu'en pense Marine Le Pen ? Dans une déclaration transmise à l'AFP dimanche soir, l'ex-présidente du Rassemblement national tranche : "Il serait très utile que je puisse débattre avec le président en septembre sur ce qu'il compte faire des trois longues années qui lui restent", déclare-t-elle.

Un débat, donc, mais après les européennes. Car pour l'heure, la députée dit avoir toute "confiance dans [sa] tête de liste", Jordan Bardella, pour mener la campagne. Et pour cause, la liste du RN est donnée à plus de 30% dans tous les sondages, bien loin devant celle de Valérie Hayer.

"Humiliant pour Gabriel Attal"

Marine Le Pen ne se prive pas, d'ailleurs, de souligner "le peu de confiance qu'Emmanuel Macron a dans son Premier ministre" pour envisager déjà un débat face à elle, alors que le duel Bardella-Attal vient à peine d'être programmé : "Je trouve très humiliant pour Gabriel Attal de laisser fuiter cette proposition avant celui qui doit se tenir entre le Premier ministre et Jordan Bardella", écrit-elle à l'AFP.

Avant d'ajouter qu'il lui semble également "contradictoire de proposer un débat de présidentielle alors que (le camp macroniste) nous reproche en permanence de nationaliser le débat" des élections européennes.