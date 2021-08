Worlds LoL : le championnat finalement organisé en Europe

WORLDS LEAGUE OF LEGENDS. Le championnat du monde du célèbre MOBA League of Legends qui devait se tenir en Chine aura finalement lieu en Europe. Cette décision devrait faciliter les déplacements internationaux des joueurs, en pleine crise sanitaire.

C'est la grande nouvelle de la rentrée. Les Worlds de League of Legends, l'une des plus célèbres et des plus prestigieuses des compétitions Esport, auront lieu en Europe. A travers un communiqué publié le 24 août sur lolesportmedia et une vidéo publiée sur Twitter, John Needham, le directeur de la section Esport de Riot Games a confirmé certaines rumeurs qui circulaient depuis plusieurs jours. Le championnat, qui devait à l'origine être organisé en Chine, sera en définitive organisé en Europe. Une décision nécessaire au regard de la crise du coronavirus et plus particulièrement des sévices du variant Delta en Asie centrale, et de son impact sur les restrictions de déplacement :

"Avec le variant Delta... les restrictions de voyage et les protocoles COVID ont été encore plus durs à appréhender en 2021 qu'en 2020. Malheureusement, nous avons atteint un point où il est extrêmement difficile de garantir que les équipes qualifiées et leurs meilleurs joueurs puissent venir aux Worlds cette année. C'est pourquoi nous avons décidé de pivoter les Worlds de l'Asie vers l'Europe."

Il s'agit d'une décision difficile, qui frappe durement les nombreux fans chinois, qui ont déjà été privés d'une compétition ouverte au public pour l'édition 2020. Needham remercie d'ailleurs les villes chinoises qui se sont impliquées et ont tenté sans succès de trouver une solution à ce casse-tête sanitaire et logistique. Une terrible nouvelle pour les équipes chinoises qui devront se passer du soutien de leur public, alors que certaines d'entre elles peuvent largement prétendre au titre. C'est une autre histoire pour les équipes européennes en revanche. Déjà qualifiées pour les Worlds, Rogue, Fnatic et Mad Lions pourront profiter du soutien de leurs fans, pourvu que les évènements soient ouverts au public.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Par ailleurs, Riot Games n'a confirmé ni les les lieux où se tiendront les différentes phases de la compétition (play-in, phase de poules, phase finale), ni son calendrier exact (qui devait débuter le 6 novembre en Chine) mais devrait le faire dans les prochaines semaines.