No Man's Sky : le RPG spatial s'offre un nouveau DLC nommé Frontiers

Si à sa sortie No Man's Sky était une grosse déception, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les ajouts de contenu continuent de pleuvoir dans l'espace, avec un nouveau DLC "Frontières" qui a été révélé en cette rentrée 2021.

No Man's Sky c'est l'histoire autrefois tragique d'un jeu ambitieux sorti beaucoup trop tôt. Au cœur de nombreuses polémiques à sa sortie en 2016, son développeur Hello Games a depuis continué à travailler et à améliorer son projet phare, sans flancher. Et aujourd'hui, No Man's Sky est un jeu charmant, avec de nombreuses qualités qui font de lui l'une des références des RPG spatiaux. Or Hello Games n'a pas fini de nous proposer du nouveau contenu. Le patch "Frontières", ou 3.6 pour les intimes, présenté avec un trailer, apporte avec lui de nombreuses nouveautés que l'on vous détaille dans cet article.

"Frontières" est la (tenez-vous bien) dix-septième extension gratuite de contenu dans No Man's Sky. Il faut dire qu'il y a avait du travail. Ce patch 3.6 introduit de nombreuses et importantes nouveautés, renforçant l'aspect RPG du jeu. On peut y voir notamment l'addition de villes et villages générés procéduralement, aussi bien en extérieur qu'en intérieur, peuplés de différents PNJ avec leurs propres cycles de vie et différentes quêtes qui vous permettront d'y augmenter votre réputation, voire de vous faire élire Superviseur. Et oui car cette extension introduit aussi un système de gestion de cité; une fois le grade de superviseur atteint, vous pourrez modifier et agrandir votre ville favorite, tout en la défendant contre des invasions de Sentinelles. Des ajouts spectaculaires, qui renforceront le dynamisme des différents mondes découverts.

Par ailleurs, le patch 3.6 introduit aussi un nouvel élément dans l'espace, les nébuleuses de couleur, qui rendent, il faut bien l'avouer, le paysage assez spectaculaire. En outre, Hello Games a aussi prévu de passer le nombre de sauvegarde de monde de 5 à 15, et d'en augmenter les capacités, afin de permettre de sauvegarder les plus grosses sessions de jeu. Dernière chose à noter, l'expédition numéro 3 "Cartographe" sera rendue disponible, et permettra d'obtenir un œuf de compagnon monstrueux. De quoi vous tenir compagnie dans l'immensité froide de l'espace.

L'extension "Frontières" nous prouve que No Man's Sky mérite plus que jamais qu'on y jette un œil. Le jeu reste extrêmement suivi par ses développeurs, et propose une expérience sandbox assez incomparable, qui plaira aux amateurs d'exploration, de science-fiction et de construction. Le jeu est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC. Il fait aussi entièrement partie des jeux disponibles dans l'abonnement Xbox Game Pass.