eFootball 2022 : le patch 1.0 est prévu pour la semaine prochaine

il y a eu des lancements catastrophiques dans l'histoire du jeu vidéo mais peu sont au niveau de celui d'eFootball 2022. Le nouveau "PES" est devenu vite la risée du web, une situation que Konami espère changer avec le patch 1.0 qui devrait enfin arriver sur le jeu.

[Mis à jour le 6 avril 2022 à 18h03] "Injouable", "nul", "truffé de bugs"... Les titres que l'on accorde à eFootball 2022 ne sont pas les plus agréables à entendre. Une situation due à un lancement complètement raté et à un jeu sorti dans un état pitoyable. Ce nouveau jeu qui devait être la promesse du renouveau pour la licence PES, proposant une formule free-to-play et des graphismes next-gen, a vite créé la désillusion chez les fans. Mais Konami se relève, un peu plus de six mois après la sortie du jeu, pour proposer un patch 1.0 qui devrait corriger bon nombre de problèmes du jeu. Le studio n'a en effet pas hésité a qualifier la version sortie cet automne de "demo" par opposition à la véritable version du jeu qui sortira en même temps que le patch 1.0, le 14 avril prochain. Vous pouvez consulter les notes exactes du patch sur le blog d'eFootball, mais sachez que cette mise à jour est gigantesque, contenant des ajouts de fonctionnalités telles que "demander un pressing", des améliorations d'ergonomie et des changements de gameplay profonds.

Un record de critiques négatives

9%, c'est le nombre de critiques positives d'eFootball sur Steam, au lendemain de sa sortie. La nouvelle licence de Konami se fait durement tacler par les joueurs, qui n'hésitent pas à partager leur expérience de jeu catastrophique sur les réseaux sociaux. Un jeu bien loin de la qualité que l'on attend d'un jeu PES. Le gameplay est lent, les joueurs jouent sur une patinoire, les graphismes et les animations sont clairement dépassés... Ajoutez à cela une multitude de bugs aussi hilarants que tristes et vous obtiendrez une simulation de football injouable au possible. Allez, on se remet un petit coup de la tête de Leo Messi en jeu, star de la "jaquette" on le rappelle, et de sa co-star Cristiano Ronaldo :

| NEW: Lionel Messi and Cristiano Ronaldos face scans in eFootball 2022 pic.twitter.com/hCVQvRBQ1a — Football For All (@FootballlForAll) September 30, 2021

Konami répond aux critiques

C'est donc la douche froide pour Konami. L'éditeur de jeu japonais encaisse les buts depuis la sortie de son eFootball avec un stoïcisme relatif, et s'est d'ailleurs déjà exprimé à ce sujet sur Twitter : "Après le lancement de "eFootball 2022", nous avons reçu de nombreux retours et demandes au sujet de l'équilibrage du jeu, notamment concernant la vitesse des passes et l'opération de la défense. Nous avons aussi conscience des problèmes que les utilisateurs ont rencontré dans les cinématiques, les mouvements des joueurs et le comportement du ballon. Nous sommes désolés pour ces problèmes et voulons assurer à tous que nous prenons sérieusement toutes ces inquiétudes et cherchons à tout prix à améliorer la situation." C'est maintenant chose faite, on l'espère, avec ce patch 1.0 qui arrive peut être un peu tard, plus de 6 mois après la sortie officielle du jeu.