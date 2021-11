Comment obtenir Mew, Jirachi et Manaphy dans Pokémon Diamant et Perle ?

Pokémon est de retour avec deux remakes plus brillants que jamais. Pokémon Diamant Etincelant et Pokémon Perle Scintillante sont disponibles sur Nintendo Switch, et si vous souhaitez vous aussi vous lancer dans des aventures sur Sinnoh, on vous explique comment attraper les Pokémon Fabuleux.

Avant de commencer ce guide et pour ne pas vous faire perdre votre temps, sachez qu'il vous sera possible de récupérer Mew et Jirachi uniquement si vous possédez des sauvegardes des jeux Pokémon précédents. Si vous avez joué à Pokémon Epée et Bouclier vous pourrez récupérer Jirachi tandis que Mew est offert aux joueurs de Pokémon Let's Go Pikachu / Evoli. En ce qui concerne l'adorable Manaphy, il est offert à tous les joueurs ayant rejoint l'aventure de Pokémon Diamant Etincelant ou de Pokémon Perle Scintillante avant la date butoir du 21 février 2022. Des informations essentielles si vous souhaitez compléter votre collection de Pokémon avec ces trois compagnons fabuleux.

Il vous est possible de récupérer Manaphy à deux moments dans votre aventure, le premier, le plus classique, arrive au moment de l'obtention de votre troisième badge dans la ville de Voilaroc. Ce troisième badge vous permettra de débloquer la fonctionnalité "Cadeaux Mystères". Seulement, il vous est aussi possible de récupérer cette fonctionnalité une fois votre premier badge en poche. Une fois Pierrick et les membres de la Team Galaxie vaincus à Féli-Cité, rendez-vous dans le bâtiment juste à votre gauche. Vous pourrez y trouver un PNJ au sud de l'avant dernier étage. Entamez un dialogue et choisissez l'option "TOUS HEUREUX CONNEXION Wi-Fi". Vous débloquerez ainsi les "Cadeaux Mystères" et recevrez l'œuf de Manaphy.

Pour recevoir cet œuf, rendez-vous dans l'application "Cadeaux Mystères" puis sélectionnez l'option "Via Internet". Vous recevrez alors l'œuf de Manaphy, que vous soyez abonnés au Nintendo Online ou non. Pour faire éclore l'œuf, il vous faudra le placer dans votre équipe et parcourir un peu plus de 2500 pas pour qu'il éclose. Attention, inutile de sauvegarder avant de faire éclore votre Manaphy. En effet, ses statistiques et son éventuel aspect "Shiny" sont déterminées au moment de l'obtention du Cadeau Mystère. Vous ne pourrez donc pas "farmer" pour obtenir de meilleurs IV, l'obtenir en Shiny ou encore changer sa nature.

Mew est un Pokémon Fabuleux exclusif aux joueurs possédant sur leur console une sauvegarde de Pokémon Lets'Go, Pikachu / Evoli. Pour l'obtenir, rien de plus simple, rendez-vous dans la ville de Floraville qui se trouve un peu au nord de Félicité. Une fois arrivé dans le village, il vous faudra vous rendre direction sud-ouest pour trouver deux PNJ. Celui de droite vous offrira Mew si vous avez joué à Pokémon Let's Go Pikachu / Evoli. Contrairement à Manaphy, ses statistiques peuvent être "farmées" à l'aide d'une sauvegarde en amont. Il ne peut par contre pas apparaître en version Shiny. Mew apparaît au niveau 1.

Jirachi est lui aussi un Pokémon Fabuleux exclusif à d'anciens joueurs de Pokémon. Cette fois-ci, ce sont les joueurs de Pokémon Epée et Bouclier qui pourront le récupérer en se rendant aussi au sud-ouest de Floraville. C'est cette fois-ci le PNJ de gauche qui vous offrira votre Jirachi, et ici aussi, ses IV et sa nature peuvent être "farmées". Tout comme Mew, il ne peut pas lui non plus apparaître en version Shiny. Jirachi apparaît au niveau 5.

Et voilà, votre quête pour obtenir les Pokémon Fabuleux est maintenant terminées, place au remplissage de Pokédex Régional, aux compétitions pour devenir l'ultime Champion de la Ligue puis la capture de Pokémon Légendaires. C'est vrai qu'il y a de quoi faire dans ces remakes Pokémon.