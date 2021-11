Pokémon Diamant et Perle : les remakes sont disponibles, quelle version choisir ?

Pokémon Diamant Etincelant et Pokémon Perle Scintillante sont arrivés aujourd'hui sur Nintendo Switch. Deux remakes de taille et deux versions assez différentes par leur contenu. Laquelle choisir ?

[Mis à jour le 19 novembre 2021 à 12h36] La popularité de Pokémon ne fait que croître ces dernières années, permettant au groupe de se propulser au rang des multinationales puisque sa valeur totalise maintenant 100 milliards de dollar. Un succès irréfutable qui se poursuit aussi dans le monde des jeux vidéo avec la sortie de Pokémon Diamant Etincelant et Pokémon Perle Scintillante. Ces remakes des jeux de quatrième génération sont disponibles depuis ce vendredi 19 novembre sur Nintendo Switch et sont d'ailleurs déjà en promotion. Seulement, si vous souhaitez vous replonger dans le monde de Sinnoh, une question subsiste : quelle version choisir ?

C'est une question qu'il est toujours légitime de se poser au moment de la sortie d'un duo de jeux Pokémon. Pokémon Diamant Etincelant et Pokémon Perle Scintillante ne dérogent pas aux règles habituelles des versions doubles de la franchise. C'est à dire que chaque version comprendra la même histoire et quelques différences mineures et majeures. Parmi ces-dernières, on retrouve l'inévitable valse des Pokémon exclusifs à chaque version, qui seront au nombre de 21 dans Pokémon Diamant Etincelant et de 21 dans Pokémon Perle Scintillante. On y retrouve Dialga et Palkia, les Pokémon légendaires, mais tous les autres que l'on vous liste ci-dessous :

Pokémon Diamant Etincelant :

Dialga

Kranidos

Moufouette

Ho-Oh

Suicune

Raikou

Entei

Insécateur

Cornèbre

Scorplane

Elekid

Chenipan

Abo

Caninos

Otaria

Kecleon

Grainipiot

Mysdibule

Mangriff

Solaroc

Embrylex

Pokémon Perle Scintillante :

Palkia

Dinoclier

Chaglam

Lugia

Electhor

Sulfura

Artikodin

Feuforêve

Magby

Manzaï

Teddiursa

Aspicot

Goupix

Sablette

Cerfrousse

Ramoloss

Nénupiot

Séléroc

Séviper

Ténéfix

Draby

Vous pourrez aussi profiter de Pokémon entièrement exclusifs si vous possédez certains des jeux Pokémon précédents. Si vous êtes l'heureux détenteur de l'un des jeux Pokémon Epée et Bouclier, vous recevrez Jirachi, le Pokémon fabuleux tandis que si vous avez joué à Pokémon Let's Go : Pikachu / Evoli c'est Mew qui pourra rejoindre votre collection. Pour récupérer ces Pokémons de légende, il vous suffit de synchroniser vos deux jeux au moment du lancement de Pokémon Diamant Etincelant et Pokémon Perle Scintillante. N'oubliez pas aussi que les bonus de précommmande de Pokémon Diamant et Perle incluent une tenue spéciale ainsi qu'un œuf de Manaphy !

C'est lors de la Pokémon Presents du 18 août dernier que The Pokémon Company nous a montré les premières images de gameplay de Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante, les deux remakes des jeux de quatrième génération. Au menu, des graphismes revisités, un style "chibi" confirmé, de nombreux biomes, et moult nouveautés. Ces versions resteront fidèles au scénario original, tout en implémentant de nouvelles fonctionnalités, comme la personnalisation de personnage, des zones d'interaction multijoueur en ville, un système de Pokémon Partenaire (qui vous suivra partout) et surtout de nouvelles régions à explorer dans les souterrains de Sinnoh. Parmi les autres nouveautés de gameplay, les deux jeux proposeront aussi des mini-jeux revisités, et la possibilité de créer sa propre base secrète dans les souterrains. Cette base pourra être fournie en trophées Pokémon qui agiront directement sur la nature des Pokémon présents dans les zones d'exploration souterraines. Et bien sûr, les joueurs pourront retrouver les personnages emblématiques des jeux originaux, comme le Professeur Sorbier, le rival Barry, la Team Galactic et Cynthia, tout en explorant Sinnoh et en découvrant ses mythes et légendes.

Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante se refont donc une beauté, en adoptant des textures en full HD. Profitant pleinement de la puissance de la Nintendo Switch et de la Nintendo Switch Lite, ces deux jeux pourront tourner jusqu'en 1080p et à 60 fps sur votre téléviseur avec la Switch dockée. Leurs graphismes améliorés tant au niveau des animations que des textures contribuent à forger des jeux Pokémon modernes qui restent fidèles aux titres originaux. De quoi à la fois ravir les nostalgiques et attirer de nouveaux joueurs.

Par ailleurs, à l'occasion de la sortie de ces deux remakes, Nintendo a annoncé la sortie de deux versions collector de sa Nintendo Switch Lite, avec les éditions Dialga et Palkia. Ces deux Switch arborent un coloris noir et des images des deux Pokémon légendaires, et seront disponibles dès le 5 novembre 2021. Vous pouvez d'ores et déjà les précommander :

Nintendo Switch Lite Dialga & Palkia Edition 199,99 euros VOIR L'OFFRE sur Fnac

Comme d'habitude avec les jeux Pokémon, vous disposez de deux versions disponibles. Chacune d'entre-elle propose quelques exclusivités comme des Pokémon impossibles à trouver pour l'autre version. Si vous voulez être un véritable maître Pokémon et tous les capturer, vous devrez donc procéder à des échanges avec vos amis (ou posséder les deux versions) ! Sachez qu'il est d'ores-et-déjà possible de précommande un exemplaire des deux éditions, notamment chez la Fnac. Il existe également un pack qui regroupe les deux jeux.

Pokémon Diamant Etincelant et Pokémon Perle Scintillante seront disponibles le 19 novembre 2021 en exclusivité sur Nintendo Switch et Nintendo Switch Lite.