Sonic Frontiers : enfin une date de sortie pour le hérisson bleu

Après avoir longuement inquiété les internautes par son style assez...particulier, Sonic Frontiers s'est dévoilé sous un meilleur jour lors de la Gamescom 2022. En prime, il nous a offert sa date de sortie.

[Mis à jour le 24 août 2022 à 11h16] Après s'être montré plusieurs fois au début de l'été en suscitant pas mal d'interrogations du côté de la presse et des fans, Sonic Frontiers nous a offert un tout nouveau trailer d'histoire à la Gamescom 2022. Le tout nouveau jeu en monde ouvert du hérisson bleu s'est montré sous de bien meilleurs auspices à travers des séquences de gameplay explosives, tout en nous proposant de découvrir sa date de sortie. Et il n'y a pas à dire, cet ovni dans la licence du hérisson bleu suscite toujours la curiosité des foules, nous proposant une histoire aux tendances épiques, un gameplay assez dynamique et surtout beaucoup de vitesse. On vous résume tout ça.

Le trailer de Sonic Frontiers

Gameplay

Bien que le voile n'ait pas encore été totalement levé sur la nature exacte de l'expérience que sera Sonic Frontiers, SEGA a laissé transparaître quelques détails sur cette aventure d'un tout nouveau genre : "Une épopée inédite, accélérez vers de nouvelles hauteurs et vivez le frisson de la liberté en monde ouvert et à haute vitesse. Combattez les ennemis puissants des Starfall Islands, en accélérant au milieu des forêts denses, des cascades débordantes et des déserts arides." En bref, Sonic Frontiers nous proposera une expérience basée sur l'exploration, le combat, et quelques énigmes et intégrera des fonctionnalités open-world. Enfin pas tout à fait puisqu'il est plutôt fait mention "d'open-zones" sur le site officiel du jeu.

En tous cas, les images de gameplay diffusées par IGN ainsi que celles qui ont suivi à la Sonic Central puis à la Gamescom 2022 nous ont offert un bon aperçu de ce qui attend Sonic dans cette nouvelle aventure. Un gameplay basé sur la vitesse, permettant à notre héros de traverser d'immenses zones peuplées d'ennemis, de boss, et truffées de puzzles. On peut saluer l'idée de SEGA de nous fournir un jeu original, tout en s'adaptant aux standards du jeu vidéo en 2022.

Un jeu qui inquiète ?

Bien que les images montrées à la Gamescom 2022 aient eu de quoi nous rassurer, c'est donc sur les réseaux sociaux que Frontiers a fait le plus de bruit. De nombreux internautes et fans ont relevé de gros problèmes sur les séquences de gameplay montrées par IGN et la Sonic Central il y a quelques mois, et à raison. Les images proposées font état de gros problèmes graphiques et de performances. Malgré un univers relativement peu impressionnant (pour la technique de 2022), on peut clairement constater en jeu de grosses chutes de framerate et du cliping omniprésent. On peut aussi relever l'absence de personnalité du monde ouvert de Sonic Frontiers qui, si il assume son inspiration de Breath of The Wild, n'en partage certainement pas le charme. Les quelques séquences de combat viennent légèrement relever la barre mais les inquiétudes des internautes semblent pour le moment justifiées. Reste à savoir si SEGA corrigera tout ça avant la sortie.

C'était le sujet principal de l'apparition de Sonic Frontiers à la Gamescom 2022, le jeu sortira sur toutes les plateformes le 8 novembre prochain, y compris les consoles last-gen. On retrouvera donc le hérisson bleu sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC.